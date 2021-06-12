https://ria.ru/20210612/sotsrabotnitsa-1736727621.html

Соцработница на трицикле навещает подопечных

Соцработница на трицикле навещает подопечных - РИА Новости, 12.06.2021

Соцработница на трицикле навещает подопечных

Соцработник в селе Комсомольское Северной Осетии – Алании Уарзета Маргиева, чтобы справляться с работой на пенсии, купила трицикл. На новом транспортном средстве она стала не только быстрее объезжать своих подопечных, но и получила возможность помогать другим односельчанам.

2021-06-12T09:59

2021-06-12T09:59

2021-06-12T10:33

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Медсестру она развозит по больным расставлять капельницы, пожилую учительницу – от школы до дома, да и случайных прохожих подбрасывает в нужные места регулярно.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Соцработница на трицикле навещает подопечных Соцработник в селе Комсомольское Северной Осетии – Алании Уарзета Маргиева, чтобы справляться с работой на пенсии, купила трицикл. На новом транспортном средстве она стала не только быстрее объезжать своих подопечных, но и получила возможность помогать другим односельчанам: медсестру она развозит по больным расставлять капельницы, пожилую учительницу – от школы до дома, да и случайных прохожих подбрасывает в нужные места регулярно. 2021-06-12T09:59 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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