https://ria.ru/20210612/sotsrabotnitsa-1736727621.html
Соцработница на трицикле навещает подопечных
Соцработница на трицикле навещает подопечных - РИА Новости, 12.06.2021
Соцработница на трицикле навещает подопечных
Соцработник в селе Комсомольское Северной Осетии – Алании Уарзета Маргиева, чтобы справляться с работой на пенсии, купила трицикл. На новом транспортном средстве она стала не только быстрее объезжать своих подопечных, но и получила возможность помогать другим односельчанам.
2021-06-12T09:59
2021-06-12T09:59
2021-06-12T10:33
хорошие новости
пенсионеры
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736727577_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_771041110a900dd7c1ce50bd4dca126b.jpg
Медсестру она развозит по больным расставлять капельницы, пожилую учительницу – от школы до дома, да и случайных прохожих подбрасывает в нужные места регулярно.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736727577_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9b8a2b43760233c6c2c0eea1785a4953.jpg
Соцработница на трицикле навещает подопечных
Соцработник в селе Комсомольское Северной Осетии – Алании Уарзета Маргиева, чтобы справляться с работой на пенсии, купила трицикл. На новом транспортном средстве она стала не только быстрее объезжать своих подопечных, но и получила возможность помогать другим односельчанам: медсестру она развозит по больным расставлять капельницы, пожилую учительницу – от школы до дома, да и случайных прохожих подбрасывает в нужные места регулярно.
2021-06-12T09:59
true
PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, пенсионеры, видео
Соцработница на трицикле навещает подопечных
Соцработник в селе Комсомольское Северной Осетии – Алании Уарзета Маргиева, чтобы справляться с работой на пенсии, купила трицикл. На новом транспортном средстве она стала не только быстрее объезжать своих подопечных, но и получила возможность помогать другим односельчанам.
2021-06-12T09:59
true
PT2M09S
Соцработница на трицикле навещает подопечных
09:59 12.06.2021 (обновлено: 10:33 12.06.2021)
Соцработник в селе Комсомольское Северной Осетии – Алании Уарзета Маргиева, чтобы справляться с работой на пенсии, купила трицикл. На новом транспортном средстве она стала не только быстрее объезжать своих подопечных, но и получила возможность помогать другим односельчанам.