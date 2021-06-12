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Собянин назвал условие спада заболеваемости коронавирусом
Собянин назвал условие спада заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 12.06.2021
Собянин назвал условие спада заболеваемости коронавирусом
"Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости, только если каждый проявит в эти дни максимальную осторожность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:12
2021-06-12T15:12
2021-06-12T16:01
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сергей собянин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости, только если каждый проявит в эти дни максимальную осторожность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность", - написал он.Собянин отметил, что в столице вновь перепрофилируют тысячи коек в городских стационарах."Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html
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коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, коронавирус в россии, общество
Собянин назвал условие спада заболеваемости коронавирусом
15:12 12.06.2021 (обновлено: 16:01 12.06.2021)
Собянин рассказал, при каких условиях "длинные выходные" помогут справиться с заболеваемостью