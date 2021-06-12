https://ria.ru/20210612/sobyanin-1736757743.html

Собянин назвал условие спада заболеваемости коронавирусом

Собянин назвал условие спада заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 12.06.2021

Собянин назвал условие спада заболеваемости коронавирусом

"Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости, только если каждый проявит в эти дни максимальную осторожность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:12

2021-06-12T15:12

2021-06-12T16:01

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сергей собянин

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости, только если каждый проявит в эти дни максимальную осторожность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."Длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность", - написал он.Собянин отметил, что в столице вновь перепрофилируют тысячи коек в городских стационарах."Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html

https://ria.ru/20210612/vaktsinatsiya-1736758256.html

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коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, коронавирус в россии, общество