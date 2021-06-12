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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России, отметив, что этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:08
2021-06-12T11:08
россия
день россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России, отметив, что этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность, сообщается на сайте столичного правительства."Этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность. В нем — мощь и единство Отчизны, ее огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Москва — собирательница русских земель и сердце России. Невозможно переоценить ее роль в жизни страны — и в эпоху созидания, и в периоды испытаний. И сегодня столица задает стандарты, делится опытом, приходит на помощь", - сказал Собянин.Он также отметил, что в основе достижений Москвы лежит труд и талант москвичей, любящих свой город и свою страну.Мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и жизни.
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россия, день россии, сергей собянин, москва, общество
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:08 12.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУчастники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

День России проникнут гордостью за многовековую российскую государственность, заявил Собянин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России, отметив, что этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность, сообщается на сайте столичного правительства.
"Этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность. В нем — мощь и единство Отчизны, ее огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Москва — собирательница русских земель и сердце России. Невозможно переоценить ее роль в жизни страны — и в эпоху созидания, и в периоды испытаний. И сегодня столица задает стандарты, делится опытом, приходит на помощь", - сказал Собянин.
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Он также отметил, что в основе достижений Москвы лежит труд и талант москвичей, любящих свой город и свою страну.
Мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и жизни.
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