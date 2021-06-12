https://ria.ru/20210612/sobyanin-1736733447.html

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России, отметив, что этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность,... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:08

2021-06-12T11:08

2021-06-12T11:08

россия

день россии

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России, отметив, что этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность, сообщается на сайте столичного правительства."Этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность. В нем — мощь и единство Отчизны, ее огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Москва — собирательница русских земель и сердце России. Невозможно переоценить ее роль в жизни страны — и в эпоху созидания, и в периоды испытаний. И сегодня столица задает стандарты, делится опытом, приходит на помощь", - сказал Собянин.Он также отметил, что в основе достижений Москвы лежит труд и талант москвичей, любящих свой город и свою страну.Мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и жизни.

https://ria.ru/20210612/video-1736731923.html

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россия, день россии, сергей собянин, москва, общество