https://ria.ru/20210612/sobaki-1736717116.html

Кинолог назвал собак, которым запрещено гулять в жару

Кинолог назвал собак, которым запрещено гулять в жару - РИА Новости, 12.06.2021

Кинолог назвал собак, которым запрещено гулять в жару

Собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные, пожилые и молодые животные могут тяжело переносить жару, поэтому в знойные дни необходимо... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T03:32

2021-06-12T03:32

2021-06-12T03:32

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владимир голубев

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные, пожилые и молодые животные могут тяжело переносить жару, поэтому в знойные дни необходимо беречь их от физических нагрузок и прогулок на открытом солнце, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Помимо того, опасности подвержены беременные собаки, пожилые животные и молодые щенки. "Для всех этих животных физическая нагрузка в жару противопоказана", - отметил Голубев.Жаркая погода делает собак вялыми и уставшими, им тяжело найти себе место, они часто дышат и потребляют много жидкости. Но бывает, что собака плохо переносит жаркую погоду, не демонстрируя особых изменений в поведении и образе жизни, рассказал Голубев."В жаркие летние дни будьте особенно внимательны к собаке, если она находится в зоне риска. Берегите ее от чрезмерных нагрузок и палящего солнца", - подчеркнул кинолог.

https://ria.ru/20210601/sobaka-1735030675.html

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россия, владимир голубев, москва, общество