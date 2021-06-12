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Кинолог назвал собак, которым запрещено гулять в жару
Кинолог назвал собак, которым запрещено гулять в жару - РИА Новости, 12.06.2021
Кинолог назвал собак, которым запрещено гулять в жару
Собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные, пожилые и молодые животные могут тяжело переносить жару, поэтому в знойные дни необходимо... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T03:32
2021-06-12T03:32
россия
владимир голубев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные, пожилые и молодые животные могут тяжело переносить жару, поэтому в знойные дни необходимо беречь их от физических нагрузок и прогулок на открытом солнце, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Помимо того, опасности подвержены беременные собаки, пожилые животные и молодые щенки. "Для всех этих животных физическая нагрузка в жару противопоказана", - отметил Голубев.Жаркая погода делает собак вялыми и уставшими, им тяжело найти себе место, они часто дышат и потребляют много жидкости. Но бывает, что собака плохо переносит жаркую погоду, не демонстрируя особых изменений в поведении и образе жизни, рассказал Голубев."В жаркие летние дни будьте особенно внимательны к собаке, если она находится в зоне риска. Берегите ее от чрезмерных нагрузок и палящего солнца", - подчеркнул кинолог.
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россия, владимир голубев, москва, общество
Кинолог назвал собак, которым запрещено гулять в жару
03:32 12.06.2021
 
© Depositphotos / igorr1Собака в лесу
Собака в лесу - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Depositphotos / igorr1

Президент Российской кинологической федерации рассказал, каким собакам противопоказана жара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Собаки с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные, пожилые и молодые животные могут тяжело переносить жару, поэтому в знойные дни необходимо беречь их от физических нагрузок и прогулок на открытом солнце, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Воздействие высокой температуры может привести к ухудшению состояния здоровья собаки. В жаркие дни в целом нужно снизить физические нагрузки для всех собак, но есть такие питомцы, для которых любые нагрузки в жару могут быть опасны. С особым вниманием нужно относиться к собакам с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также к собакам крупных и гигантских пород", - рассказал кинолог.
Помимо того, опасности подвержены беременные собаки, пожилые животные и молодые щенки. "Для всех этих животных физическая нагрузка в жару противопоказана", - отметил Голубев.
Жаркая погода делает собак вялыми и уставшими, им тяжело найти себе место, они часто дышат и потребляют много жидкости. Но бывает, что собака плохо переносит жаркую погоду, не демонстрируя особых изменений в поведении и образе жизни, рассказал Голубев.
"В жаркие летние дни будьте особенно внимательны к собаке, если она находится в зоне риска. Берегите ее от чрезмерных нагрузок и палящего солнца", - подчеркнул кинолог.
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