https://ria.ru/20210612/simptomy-1736766421.html
Ученые предупредили об изменении основных симптомов коронавируса
Ученые предупредили об изменении основных симптомов коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Ученые предупредили об изменении основных симптомов коронавируса
Исследователи из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-12T16:18
2021-06-12T16:18
2021-06-13T05:06
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Исследователи из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции. Об этом пишет Mirror.Национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, уточняют ученые.Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что "индийский вариант" SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19."Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", — подытожил профессор.Всемирная организация здравоохранения относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 174,5 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, оно уже приближается к 175,2 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736738839.html
https://ria.ru/20210607/virus-1736018860.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, лондон, общество
Ученые предупредили об изменении основных симптомов коронавируса
16:18 12.06.2021 (обновлено: 05:06 13.06.2021)
Британские ученые заявили о появлении трех новых симптомов COVID-19