https://ria.ru/20210612/shtrafy-1736799077.html

КПРФ выступила против увеличения штрафов за несоблюдение COVID-требований

КПРФ выступила против увеличения штрафов за несоблюдение COVID-требований - РИА Новости, 12.06.2021

КПРФ выступила против увеличения штрафов за несоблюдение COVID-требований

КПРФ не планирует каких-либо законодательных инициатив, связанных с ужесточением штрафов за несоблюдение "антиковидных" санитарно-гигиенических мер, - это... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T22:05

2021-06-12T22:05

2021-06-12T22:05

распространение коронавируса

кпрф

госдума рф

сергей собянин

юрий афонин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. КПРФ не планирует каких-либо законодательных инициатив, связанных с ужесточением штрафов за несоблюдение "антиковидных" санитарно-гигиенических мер, - это вопрос регулирования на региональном уровне, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин."Действительно период очень сложный, для многих людей, тяжелое время... Нам нельзя тут все администрировать и перебарщивать с этим. Тут каждый человек должен ответственно подходить, а ужесточать, штрафовать население, гонять... Все жесткие меры должны очень продуманно вводиться", - сказал Афонин.По его словам, если региональные власти, в том числе столичные, видят какие-то опасные явления, угрозы, то "они сами принимают решения". "Но на федеральном уровне ничего ужесточать совершенно нет смысла. Наоборот, надо экономику максимально поддерживать и развивать", - добавил Афонин.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 20.6.1. "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Согласно этой статье, граждане, нарушающие установленный масочный режим, могут попасть под санкции: им может грозить предупреждение или же штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736771785.html

https://ria.ru/20210612/kontrol-1736768629.html

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кпрф, госдума рф, сергей собянин, юрий афонин, москва, общество