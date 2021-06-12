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https://ria.ru/20210612/shtrafy-1736799077.html
КПРФ выступила против увеличения штрафов за несоблюдение COVID-требований
КПРФ выступила против увеличения штрафов за несоблюдение COVID-требований - РИА Новости, 12.06.2021
КПРФ выступила против увеличения штрафов за несоблюдение COVID-требований
КПРФ не планирует каких-либо законодательных инициатив, связанных с ужесточением штрафов за несоблюдение "антиковидных" санитарно-гигиенических мер, - это... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T22:05
2021-06-12T22:05
распространение коронавируса
кпрф
госдума рф
сергей собянин
юрий афонин
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. КПРФ не планирует каких-либо законодательных инициатив, связанных с ужесточением штрафов за несоблюдение "антиковидных" санитарно-гигиенических мер, - это вопрос регулирования на региональном уровне, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин."Действительно период очень сложный, для многих людей, тяжелое время... Нам нельзя тут все администрировать и перебарщивать с этим. Тут каждый человек должен ответственно подходить, а ужесточать, штрафовать население, гонять... Все жесткие меры должны очень продуманно вводиться", - сказал Афонин.По его словам, если региональные власти, в том числе столичные, видят какие-то опасные явления, угрозы, то "они сами принимают решения". "Но на федеральном уровне ничего ужесточать совершенно нет смысла. Наоборот, надо экономику максимально поддерживать и развивать", - добавил Афонин.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 20.6.1. "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Согласно этой статье, граждане, нарушающие установленный масочный режим, могут попасть под санкции: им может грозить предупреждение или же штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.
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кпрф, госдума рф, сергей собянин, юрий афонин, москва, общество
КПРФ выступила против увеличения штрафов за несоблюдение COVID-требований
22:05 12.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатель у автомата по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитен
Покупатель у автомата по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитен - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В КПРФ считают, что увеличивать штрафы за несоблюдение "антиковидных" мер не имеет смысла

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. КПРФ не планирует каких-либо законодательных инициатив, связанных с ужесточением штрафов за несоблюдение "антиковидных" санитарно-гигиенических мер, - это вопрос регулирования на региональном уровне, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.
"Действительно период очень сложный, для многих людей, тяжелое время... Нам нельзя тут все администрировать и перебарщивать с этим. Тут каждый человек должен ответственно подходить, а ужесточать, штрафовать население, гонять... Все жесткие меры должны очень продуманно вводиться", - сказал Афонин.
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По его словам, если региональные власти, в том числе столичные, видят какие-то опасные явления, угрозы, то "они сами принимают решения". "Но на федеральном уровне ничего ужесточать совершенно нет смысла. Наоборот, надо экономику максимально поддерживать и развивать", - добавил Афонин.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 20.6.1. "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Согласно этой статье, граждане, нарушающие установленный масочный режим, могут попасть под санкции: им может грозить предупреждение или же штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.
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Распространение коронавирусаКПРФГосдума РФСергей СобянинЮрий АфонинМоскваОбщество
 
 
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