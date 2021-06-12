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В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы
В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы - РИА Новости, 12.06.2021
В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы
Некоторые водители после смерти родственников не торопятся перерегистрировать автомобиль на себя и ездят по документам уже умершего собственника. Об этом... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T05:41
2021-06-12T05:41
штрафы
кировская область
россия
автомобили
авто
гибдд мвд рф
общество
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В ГИБДД нашли новую лазейку, позволяющую не платить штрафы
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Некоторые водители после смерти родственников не торопятся перерегистрировать автомобиль на себя и ездят по документам уже умершего собственника. Об этом говорится на сайте ГИБДД по Кировской области.В ведомстве отметили, что таким образом автомобилисты уклоняются от уплаты налогов и штрафов.В Госавтоинспекции обратили внимание россиян на запрет эксплуатации машины после смерти собственника — это станет причиной привлечение к административной ответственности и штраф до 800 рублей, а также изъятие госномера и документов на авто.Подчеркивается, что родственники умершего собственника обязаны обратиться в ГИБДД, чтобы прекратить учет такого автомобиля и зарегистрировать его в законном порядке.
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штрафы, кировская область, россия, автомобили, авто, гибдд мвд рф, общество

В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы

05:41 12.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Некоторые водители после смерти родственников не торопятся перерегистрировать автомобиль на себя и ездят по документам уже умершего собственника. Об этом говорится на сайте ГИБДД по Кировской области.
В ведомстве отметили, что таким образом автомобилисты уклоняются от уплаты налогов и штрафов.
"Выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фото-видео фиксации нарушений ПДД", — предупредили дорожные полицейские.
В Госавтоинспекции обратили внимание россиян на запрет эксплуатации машины после смерти собственника — это станет причиной привлечение к административной ответственности и штраф до 800 рублей, а также изъятие госномера и документов на авто.
Подчеркивается, что родственники умершего собственника обязаны обратиться в ГИБДД, чтобы прекратить учет такого автомобиля и зарегистрировать его в законном порядке.
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ШтрафыКировская областьРоссияАвтомобилиАвтоГИБДД МВД РФОбщество
 
 
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