https://ria.ru/20210612/shtraf-1736718542.html

В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы

В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы - РИА Новости, 12.06.2021

В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы

Некоторые водители после смерти родственников не торопятся перерегистрировать автомобиль на себя и ездят по документам уже умершего собственника. Об этом... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T05:41

2021-06-12T05:41

2021-06-12T05:41

штрафы

кировская область

россия

автомобили

авто

гибдд мвд рф

общество

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В ГИБДД нашли новую лазейку, позволяющую не платить штрафы

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Некоторые водители после смерти родственников не торопятся перерегистрировать автомобиль на себя и ездят по документам уже умершего собственника. Об этом говорится на сайте ГИБДД по Кировской области.В ведомстве отметили, что таким образом автомобилисты уклоняются от уплаты налогов и штрафов.В Госавтоинспекции обратили внимание россиян на запрет эксплуатации машины после смерти собственника — это станет причиной привлечение к административной ответственности и штраф до 800 рублей, а также изъятие госномера и документов на авто.Подчеркивается, что родственники умершего собственника обязаны обратиться в ГИБДД, чтобы прекратить учет такого автомобиля и зарегистрировать его в законном порядке.

https://ria.ru/20210519/shtraf-1732886491.html

кировская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, кировская область, россия, автомобили, авто, гибдд мвд рф, общество