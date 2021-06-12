https://ria.ru/20210612/shoygu-1736754201.html
Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище
Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 12.06.2021
Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище
Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, в церемонии прощания приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии, РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:43
2021-06-12T14:43
2021-06-12T14:43
умерла лариса шойгу
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, в церемонии прощания приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии, сообщает сайт нижней палаты парламента.Лариса Шойгу скончалась 10 июня после тяжелой и продолжительной болезни."...Володин и депутаты приняли участие в церемонии прощания с Ларисой Кужугетовной Шойгу. Она была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.Володин отметил, что Лариса Шойгу "была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке"."С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной Думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны", - сказал спикер Госдумы, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умерла лариса шойгу, госдума рф, вячеслав володин, москва, общество
Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище
Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Депутата Госдумы
Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
, в церемонии прощания приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин
и парламентарии, сообщает сайт
нижней палаты парламента.
Лариса Шойгу скончалась 10 июня после тяжелой и продолжительной болезни.
"...Володин и депутаты приняли участие в церемонии прощания с Ларисой Кужугетовной Шойгу. Она была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Володин отметил, что Лариса Шойгу "была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке".
"С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной Думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны", - сказал спикер Госдумы, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.