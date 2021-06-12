https://ria.ru/20210612/shoygu-1736754201.html

Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище

Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 12.06.2021

Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище

Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, в церемонии прощания приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии, РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T14:43

2021-06-12T14:43

2021-06-12T14:43

умерла лариса шойгу

госдума рф

вячеслав володин

москва

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, в церемонии прощания приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии, сообщает сайт нижней палаты парламента.Лариса Шойгу скончалась 10 июня после тяжелой и продолжительной болезни."...Володин и депутаты приняли участие в церемонии прощания с Ларисой Кужугетовной Шойгу. Она была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.Володин отметил, что Лариса Шойгу "была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке"."С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной Думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны", - сказал спикер Госдумы, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.

https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467000.html

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умерла лариса шойгу, госдума рф, вячеслав володин, москва, общество