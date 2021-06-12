https://ria.ru/20210612/sanktsii-1736805642.html

В Минске назвали сферы, которых коснутся ответные меры на санкции Запада

В Минске назвали сферы, которых коснутся ответные меры на санкции Запада - РИА Новости, 13.06.2021

В Минске назвали сферы, которых коснутся ответные меры на санкции Запада

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что выработанные Минском ответные меры на случай расширения санкций Запада касаются политики,... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-12T23:17

2021-06-12T23:17

2021-06-13T07:38

кгб белоруссии

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

сша

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МИНСК, 12 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что выработанные Минском ответные меры на случай расширения санкций Запада касаются политики, экономики и военной сферы."Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры", - заявил глава МИД в интервью телеканалу ОНТ в субботу.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/minsk-1736776701.html

минск

белоруссия

сша

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кгб белоруссии, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, сша, в мире