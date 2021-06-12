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Санду поздравила Путина с Днем России
Санду поздравила Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021
Санду поздравила Путина с Днем России
Президент Молдавии Майя Санду поздравила президента РФ Владимира Путина с Днем России, отметив, что Кишинев готов продолжить конструктивный открытый диалог с... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:33
2021-06-12T12:34
россия
майя санду
день россии
владимир путин
молдавия
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поздравила президента РФ Владимира Путина с Днем России, отметив, что Кишинев готов продолжить конструктивный открытый диалог с Москвой.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году."Уважаемый господин президент Путин! От имени народа Молдавии поздравляю вас с национальным праздником – Днем России. Этот день служит хорошей возможностью подтвердить готовность Молдавии продолжить конструктивный и открытый диалог с Россией", - говорится в поздравлении Санду, опубликованном на сайте администрации молдавского президента.Она выразила уверенность, что совместными усилиями существующее сотрудничество между двумя странами будет постоянно динамично развиваться на благо государств и народов.
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россия, майя санду, день россии, владимир путин, молдавия
Санду поздравила Путина с Днем России
12:33 12.06.2021 (обновлено: 12:34 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Санду поздравила Путина с Днем России

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поздравила президента РФ Владимира Путина с Днем России, отметив, что Кишинев готов продолжить конструктивный открытый диалог с Москвой.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
"Уважаемый господин президент Путин! От имени народа Молдавии поздравляю вас с национальным праздником – Днем России. Этот день служит хорошей возможностью подтвердить готовность Молдавии продолжить конструктивный и открытый диалог с Россией", - говорится в поздравлении Санду, опубликованном на сайте администрации молдавского президента.
Она выразила уверенность, что совместными усилиями существующее сотрудничество между двумя странами будет постоянно динамично развиваться на благо государств и народов.
Как хорошо вы знаете Россию?
Вчера, 08:00Инфографика
Как хорошо вы знаете Россию?День России отмечается в нашей стране 12 июня. К празднику мы подготовили тест на знание регионов. Проверьте, как хорошо вы изучили родину.
 
РоссияМайя СандуДень РоссииВладимир ПутинМолдавия
 
 
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