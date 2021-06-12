https://ria.ru/20210612/samolet-1736803791.html

Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли три человека

Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли три человека - РИА Новости, 12.06.2021

Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в регионе О-де-Франс на севере Франции, сообщает региональная газета Voix du Nord. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T22:58

2021-06-12T22:58

2021-06-12T22:59

франция

в мире

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в регионе О-де-Франс на севере Франции, сообщает региональная газета Voix du Nord.По данным издания, туристический самолет упал в коммуне Вамбреши незадолго до полудня в субботу. Падение произошло вскоре после вылета самолета из аэродрома Бондю. В Вамбреши самолет рухнул близ одного из местных ресторанов, жилые дома и офисные здания затронуты не были."(На борту - ред.) была семья из Безье, которая приехала вчера и вылетела только что, чтобы повидаться с родственниками в Бельгии", - приводит газета слова мэра Вамбреши Себастьена Броньяра.Местные жители, как отмечает издание, перед падением самолета слышали, как его двигатель издал необычный "громкий гул".

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/proisshestvie-1736747888.html

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