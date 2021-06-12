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Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли три человека
Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли три человека - РИА Новости, 12.06.2021
Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли три человека
Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в регионе О-де-Франс на севере Франции, сообщает региональная газета Voix du Nord. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T22:58
2021-06-12T22:58
2021-06-12T22:59
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в регионе О-де-Франс на севере Франции, сообщает региональная газета Voix du Nord.По данным издания, туристический самолет упал в коммуне Вамбреши незадолго до полудня в субботу. Падение произошло вскоре после вылета самолета из аэродрома Бондю. В Вамбреши самолет рухнул близ одного из местных ресторанов, жилые дома и офисные здания затронуты не были."(На борту - ред.) была семья из Безье, которая приехала вчера и вылетела только что, чтобы повидаться с родственниками в Бельгии", - приводит газета слова мэра Вамбреши Себастьена Броньяра.Местные жители, как отмечает издание, перед падением самолета слышали, как его двигатель издал необычный "громкий гул".
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франция, в мире
Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли три человека
22:58 12.06.2021 (обновлено: 22:59 12.06.2021)
На севере Франции при падении легкомоторного самолета погибли три человека
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в регионе О-де-Франс на севере Франции
, сообщает региональная газета Voix du Nord.
По данным издания, туристический самолет упал в коммуне Вамбреши незадолго до полудня в субботу. Падение произошло вскоре после вылета самолета из аэродрома Бондю. В Вамбреши самолет рухнул близ одного из местных ресторанов, жилые дома и офисные здания затронуты не были.
"(На борту - ред.) была семья из Безье, которая приехала вчера и вылетела только что, чтобы повидаться с родственниками в Бельгии", - приводит газета слова мэра Вамбреши Себастьена Броньяра.
Местные жители, как отмечает издание, перед падением самолета слышали, как его двигатель издал необычный "громкий гул".