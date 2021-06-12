https://ria.ru/20210612/samokat-1736782829.html

Глава Кисловодска находится в тяжелом состоянии после падения с самоката

Глава Кисловодска находится в тяжелом состоянии после падения с самоката - РИА Новости, 12.06.2021

Глава Кисловодска находится в тяжелом состоянии после падения с самоката

Глава Кисловодска Александр Курбатов находится в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, сейчас ему делают операцию, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T19:05

2021-06-12T19:05

2021-06-12T22:42

александр курбатов

владимир владимиров

ставропольский край

кисловодск

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Кисловодска Александр Курбатов находится в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, сейчас ему делают операцию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров."Сегодня в Кисловодске — происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. <...> Сейчас врачи борются за его жизнь", — написал он в Instagram.Владимир отметил, что сопереживает семье главы города и "надеется на лучшее".Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.Сейчас широко обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Это связано с тем, что в последнее время значительно возросло количество инцидентов с участием этого средства передвижения. Так, в Совфеде предложили продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час.В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с каршеринговыми компаниями: оно, в частности, предусматривает полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями их скорость ограничили до 10 километров в час — до 12 июля, с 13 июля — до 15 километров в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним и пьяным.

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html

https://ria.ru/20210609/shtraf-1736337841.html

ставропольский край

кисловодск

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александр курбатов, владимир владимиров, ставропольский край, кисловодск