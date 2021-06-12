https://ria.ru/20210612/rukavishnikov-1736770835.html

Рукавишников рассказал Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской

Рукавишников рассказал Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской - РИА Новости, 12.06.2021

Рукавишников рассказал Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской

Скульптор Александр Рукавишников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T16:57

2021-06-12T16:57

2021-06-12T16:58

россия

сергий радонежский

галина вишневская

александр рукавишников

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Скульптор Александр Рукавишников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской.Путин вручил в День России государственные премии и золотые медали "Герой Труда", а после пообщался с лауреатами."Сейчас у меня вот остался нереализованный Сергий Радонежский для Москвы", - сказал скульптор."Ну и хочу сделать вашей знакомой памятник, Галине Павловне Вишневской. Там решили причем не памятник, а такое придумал я, по-моему, хорошее решение, прям на ее здании из мрамора такая статуя в нише, ну и там детали будут бронзовые", - добавил он."У вас самая простая работа. Взял глыбу, отсек все лишнее. Вот и все", - пошутил Путин."Ерунда, согласен", - посмеялся Рукавишников.

https://ria.ru/20210612/rukavishnikov-1736754053.html

https://ria.ru/20210612/zarplata-1736770373.html

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россия, сергий радонежский, галина вишневская, александр рукавишников, общество