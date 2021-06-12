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Рукавишников рассказал Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской
Рукавишников рассказал Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской - РИА Новости, 12.06.2021
Рукавишников рассказал Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской
Скульптор Александр Рукавишников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:57
2021-06-12T16:58
россия
сергий радонежский
галина вишневская
александр рукавишников
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Скульптор Александр Рукавишников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской.Путин вручил в День России государственные премии и золотые медали "Герой Труда", а после пообщался с лауреатами."Сейчас у меня вот остался нереализованный Сергий Радонежский для Москвы", - сказал скульптор."Ну и хочу сделать вашей знакомой памятник, Галине Павловне Вишневской. Там решили причем не памятник, а такое придумал я, по-моему, хорошее решение, прям на ее здании из мрамора такая статуя в нише, ну и там детали будут бронзовые", - добавил он."У вас самая простая работа. Взял глыбу, отсек все лишнее. Вот и все", - пошутил Путин."Ерунда, согласен", - посмеялся Рукавишников.
https://ria.ru/20210612/rukavishnikov-1736754053.html
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россия, сергий радонежский, галина вишневская, александр рукавишников, общество
Рукавишников рассказал Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской
16:57 12.06.2021 (обновлено: 16:58 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВладимир Путин вручил награды Героям труда
Владимир Путин вручил награды Героям труда - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Путин пошутил, что у скульпторов самая простая работа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Скульптор Александр Рукавишников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах сделать памятник Галине Вишневской.
Путин вручил в День России государственные премии и золотые медали "Герой Труда", а после пообщался с лауреатами.
Скульптор Александр Рукавишников возле своей работы Микеланджело Буонарроти (1972 г.) на выставке в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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"Сейчас у меня вот остался нереализованный Сергий Радонежский для Москвы", - сказал скульптор.
"Ну и хочу сделать вашей знакомой памятник, Галине Павловне Вишневской. Там решили причем не памятник, а такое придумал я, по-моему, хорошее решение, прям на ее здании из мрамора такая статуя в нише, ну и там детали будут бронзовые", - добавил он.
"У вас самая простая работа. Взял глыбу, отсек все лишнее. Вот и все", - пошутил Путин.
"Ерунда, согласен", - посмеялся Рукавишников.
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РоссияСергий РадонежскийГалина ВишневскаяАлександр РукавишниковОбщество
 
 
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