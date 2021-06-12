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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210612/rukavishnikov-1736754053.html
Скульптор Рукавишников пообещал работать "на очищение психосферы"
Скульптор Рукавишников пообещал работать "на очищение психосферы" - РИА Новости, 12.06.2021
Скульптор Рукавишников пообещал работать "на очищение психосферы"
Скульптор Александр Рукавишников, получивший госпремию в области литературы и искусства, пообещал, что будет продолжать работать "на очищение психосферы" мира и РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:41
2021-06-12T14:41
культура
россия
хибла герзмава
александр рукавишников
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Скульптор Александр Рукавишников, получивший госпремию в области литературы и искусства, пообещал, что будет продолжать работать "на очищение психосферы" мира и России посредством своего искусства.В субботу в Кремле прошла церемония вручения госпремий и награждения героев труда. Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмава, скульптору Александру Рукавишникову."Основной задачей любого вида искусства является благотворное влияние на психосферу планеты. Мы все знаем с вами, какой оглушительный эффект производит на нас встреча с шедевром, будь то великая архитектура, музыка, книга, спектакль, фильм. Скульптура не является исключением в этом ряду. Я всегда помнил об этом и обещаю, что впредь буду работать на очищение психосферы, и в первую очередь, психосферы нашей великой Родины", - сказал Рукавишников.Он добавил, что ему очень приятно, что его труд оценён так высоко. "Это для меня действительно нечаянная радость, как говорили раньше на Руси", - отметил Рукавишников.
https://ria.ru/20210612/putin-1736740272.html
https://ria.ru/20210609/premiya-1736259138.html
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россия, хибла герзмава, александр рукавишников, общество
Скульптор Рукавишников пообещал работать "на очищение психосферы"
14:41 12.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСкульптор Александр Рукавишников возле своей работы "Микеланджело Буонарроти" (1972 г.) на выставке в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Скульптор Александр Рукавишников возле своей работы Микеланджело Буонарроти (1972 г.) на выставке в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Скульптор Рукавишников, получивший госпремию, пообещал работать "на очищение психосферы"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Скульптор Александр Рукавишников, получивший госпремию в области литературы и искусства, пообещал, что будет продолжать работать "на очищение психосферы" мира и России посредством своего искусства.
В субботу в Кремле прошла церемония вручения госпремий и награждения героев труда. Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмава, скульптору Александру Рукавишникову.
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"Основной задачей любого вида искусства является благотворное влияние на психосферу планеты. Мы все знаем с вами, какой оглушительный эффект производит на нас встреча с шедевром, будь то великая архитектура, музыка, книга, спектакль, фильм. Скульптура не является исключением в этом ряду. Я всегда помнил об этом и обещаю, что впредь буду работать на очищение психосферы, и в первую очередь, психосферы нашей великой Родины", - сказал Рукавишников.
Он добавил, что ему очень приятно, что его труд оценён так высоко. "Это для меня действительно нечаянная радость, как говорили раньше на Руси", - отметил Рукавишников.
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