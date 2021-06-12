https://ria.ru/20210612/rebenok-1736775866.html

Женщину, забравшую ребенка без ведома матери в Подмосковье, задержали

Женщину, забравшую ребенка без ведома матери в Подмосковье, задержали - РИА Новости, 12.06.2021

Женщину, забравшую ребенка без ведома матери в Подмосковье, задержали

Сотрудники МВД задержали женщину, которая увезла в Подмосковье дочку подруги без ее ведома, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:46

2021-06-12T17:46

2021-06-12T21:23

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

москва

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники МВД задержали женщину, которая увезла в Подмосковье дочку подруги без ее ведома, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как стало известно ранее, жительница города Видное, присматривавшая за двухлетним ребенком знакомой, увела его в неизвестном направлении. По данным следствия, 11 июня в правоохранительные органы обратилась мать девочки, сообщив о ее исчезновении. СК возбудил уголовное дело."Задержана 34-летняя уроженка города Москвы, которая скрылась в неизвестном направлении с малолетней дочерью заявительницы", — сказала Волк.Женщину с ребенком обнаружили в городском округе Балашиха. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.Как отметили в ГСУ СК по Подмосковью, в ближайшее время решат вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

https://ria.ru/20210609/dtp-1736303817.html

москва

балашиха

московская область (подмосковье)

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Кадры задержания женщины, похитившей двухлетнюю девочку в Подмосковье Оперативники распространили видео задержания женщины, которая похитила маленькую девочку в Подмосковье. 2021-06-12T17:46 true PT0M29S

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ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), москва, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия