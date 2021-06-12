https://ria.ru/20210612/rebenok-1736775866.html
Женщину, забравшую ребенка без ведома матери в Подмосковье, задержали
Женщину, забравшую ребенка без ведома матери в Подмосковье, задержали - РИА Новости, 12.06.2021
Женщину, забравшую ребенка без ведома матери в Подмосковье, задержали
Сотрудники МВД задержали женщину, которая увезла в Подмосковье дочку подруги без ее ведома, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:46
2021-06-12T17:46
2021-06-12T21:23
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
москва
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудники МВД задержали женщину, которая увезла в Подмосковье дочку подруги без ее ведома, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как стало известно ранее, жительница города Видное, присматривавшая за двухлетним ребенком знакомой, увела его в неизвестном направлении. По данным следствия, 11 июня в правоохранительные органы обратилась мать девочки, сообщив о ее исчезновении. СК возбудил уголовное дело."Задержана 34-летняя уроженка города Москвы, которая скрылась в неизвестном направлении с малолетней дочерью заявительницы", — сказала Волк.Женщину с ребенком обнаружили в городском округе Балашиха. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.Как отметили в ГСУ СК по Подмосковью, в ближайшее время решат вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной.
https://ria.ru/20210609/dtp-1736303817.html
москва
балашиха
московская область (подмосковье)
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Кадры задержания женщины, похитившей двухлетнюю девочку в Подмосковье
Оперативники распространили видео задержания женщины, которая похитила маленькую девочку в Подмосковье.
2021-06-12T17:46
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ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), москва, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия
Женщину, забравшую ребенка без ведома матери в Подмосковье, задержали
17:46 12.06.2021 (обновлено: 21:23 12.06.2021)
Женщину, которая без ведома матери увезла двухлетнего ребенка в Подмосковье, задержали