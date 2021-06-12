https://ria.ru/20210612/rebenok-1736729339.html

В Подмосковье "няня" увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении

В Подмосковье "няня" увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении - РИА Новости, 12.06.2021

В Подмосковье "няня" увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении

Женщина из города Видное в Подмосковье, присматривавшая за ребенком подруги, увела его в неизвестном направлении, в полицию обратилась мать девочки, сообщила... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T10:26

2021-06-12T10:26

2021-06-12T14:40

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

видное

происшествия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Женщина из города Видное в Подмосковье, присматривавшая за ребенком подруги, увела его в неизвестном направлении, в полицию обратилась мать девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."В городе Видное следователи устанавливают обстоятельства пропажи ребенка, который находился под присмотром знакомой матери. Одиннадцатого июня 2021 года в правоохранительные органы обратилась мать двухлетней девочки о безвестном исчезновении дочери. Ребенок находился под присмотром знакомой матери ребенка, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении", — сказала Врадий.По этому факту организована доследственная проверка, уточнила она, ребенка и женщину ищут.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

россия

московская область (подмосковье)

видное

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2021

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), видное, происшествия