https://ria.ru/20210612/rebenok-1736729339.html
В Подмосковье "няня" увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении
В Подмосковье "няня" увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении - РИА Новости, 12.06.2021
В Подмосковье "няня" увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении
Женщина из города Видное в Подмосковье, присматривавшая за ребенком подруги, увела его в неизвестном направлении, в полицию обратилась мать девочки, сообщила... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T10:26
2021-06-12T10:26
2021-06-12T14:40
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
видное
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736752853_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95e255b69f1f343c4b109093252b871c.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Женщина из города Видное в Подмосковье, присматривавшая за ребенком подруги, увела его в неизвестном направлении, в полицию обратилась мать девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."В городе Видное следователи устанавливают обстоятельства пропажи ребенка, который находился под присмотром знакомой матери. Одиннадцатого июня 2021 года в правоохранительные органы обратилась мать двухлетней девочки о безвестном исчезновении дочери. Ребенок находился под присмотром знакомой матери ребенка, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении", — сказала Врадий.По этому факту организована доследственная проверка, уточнила она, ребенка и женщину ищут.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
россия
московская область (подмосковье)
видное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736752853_216:0:1176:720_1920x0_80_0_0_c4356b9a896982a26ff0c8b624d3de53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), видное, происшествия
В Подмосковье "няня" увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении
10:26 12.06.2021 (обновлено: 14:40 12.06.2021)
В Видном женщина, присматривавшая за дочкой подруги, увела ее в неизвестном направлении