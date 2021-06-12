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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210612/rakova-1736773616.html
Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19
Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19
В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:21
2021-06-12T17:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В последнюю неделю заболеваемость растет по экспоненте: рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Также растет число людей, болеющих тяжело – число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад", - рассказала Ракова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19
17:21 12.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В работающих с COVID-19 московских больницах на ИВЛ находятся 498 человек, заявила Ракова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В последнюю неделю заболеваемость растет по экспоненте: рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Также растет число людей, болеющих тяжело – число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад", - рассказала Ракова.
Заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 17:20
Ракова призвала москвичей свести к минимуму контакты и посидеть дома
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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