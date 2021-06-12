https://ria.ru/20210612/rakova-1736773616.html
Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19
Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19
В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:21
2021-06-12T17:21
2021-06-12T17:21
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В последнюю неделю заболеваемость растет по экспоненте: рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Также растет число людей, болеющих тяжело – число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад", - рассказала Ракова.
https://ria.ru/20210612/rakova-1736773254.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19
В работающих с COVID-19 московских больницах на ИВЛ находятся 498 человек, заявила Ракова