https://ria.ru/20210612/rakova-1736773616.html

Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19

Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021

Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19

В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад,... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:21

2021-06-12T17:21

2021-06-12T17:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В последнюю неделю заболеваемость растет по экспоненте: рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Также растет число людей, болеющих тяжело – число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад", - рассказала Ракова.

https://ria.ru/20210612/rakova-1736773254.html

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2021

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