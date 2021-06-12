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Ракова призвала москвичей свести к минимуму контакты и посидеть дома
Ракова призвала москвичей свести к минимуму контакты и посидеть дома - РИА Новости, 12.06.2021
Ракова призвала москвичей свести к минимуму контакты и посидеть дома
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова советует москвичам свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:20
2021-06-12T17:21
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова советует москвичам свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома."Лучше всего свести к минимум все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких. Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции", - сообщила Ракова.По ее словам, также сейчас особенно критическое значение получила необходимость вакцинироваться."Если вы до сих пор этого не сделали, то запланируйте поход за прививкой прямо на этих выходных. Прививку можно получить в поликлиниках, торговых центрах, парках", - добавила Ракова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество
Ракова призвала москвичей свести к минимуму контакты и посидеть дома
17:20 12.06.2021 (обновлено: 17:21 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

Заммэра Москвы Ракова посоветовала москвичам свести к минимуму контакты и провести время дома

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова советует москвичам свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома.
"Лучше всего свести к минимум все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких. Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции", - сообщила Ракова.
По ее словам, также сейчас особенно критическое значение получила необходимость вакцинироваться.
"Если вы до сих пор этого не сделали, то запланируйте поход за прививкой прямо на этих выходных. Прививку можно получить в поликлиниках, торговых центрах, парках", - добавила Ракова.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
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