https://ria.ru/20210612/rakova-1736772100.html

Ракова назвала число развернутых в Москве коек для больных с COVID-19

Ракова назвала число развернутых в Москве коек для больных с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021

Ракова назвала число развернутых в Москве коек для больных с COVID-19

На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%, сообщила... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:10

2021-06-12T17:10

2021-06-12T17:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%. Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Мухина и Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД", — сообщила Ракова.По ее словам, если не остановить или хотя бы не замедлить темы роста заболеваемости, то любой, даже самой мощной, медицинской системе чрезвычайно сложно совладать с таким резким ростом числа пациентов.

https://ria.ru/20210612/kontrol-1736768629.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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