https://ria.ru/20210612/rakova-1736772100.html
Ракова назвала число развернутых в Москве коек для больных с COVID-19
Ракова назвала число развернутых в Москве коек для больных с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
Ракова назвала число развернутых в Москве коек для больных с COVID-19
На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%, сообщила... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:10
2021-06-12T17:10
2021-06-12T17:10
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%. Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Мухина и Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД", — сообщила Ракова.По ее словам, если не остановить или хотя бы не замедлить темы роста заболеваемости, то любой, даже самой мощной, медицинской системе чрезвычайно сложно совладать с таким резким ростом числа пациентов.
https://ria.ru/20210612/kontrol-1736768629.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, ржд, москва, общество
Ракова назвала число развернутых в Москве коек для больных с COVID-19
В Москве развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с COVID-19, сообщила Ракова