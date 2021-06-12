https://ria.ru/20210612/rakova-1736771639.html

Ракова рассказала о росте числа людей до 35 лет среди заболевших COVID-19

Ракова рассказала о росте числа людей до 35 лет среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021

Ракова рассказала о росте числа людей до 35 лет среди заболевших COVID-19

Среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей - от 18 до 35 лет, сейчас это почти треть от общего объема заболевших,... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:04

2021-06-12T17:04

2021-06-12T17:06

анастасия ракова

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей - от 18 до 35 лет, сейчас это почти треть от общего объема заболевших, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших. Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу", - сказала Ракова журналистам.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.

https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , сергей собянин, коронавирус в россии, москва, общество