https://ria.ru/20210612/rakova-1736771639.html
Ракова рассказала о росте числа людей до 35 лет среди заболевших COVID-19
Ракова рассказала о росте числа людей до 35 лет среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
Ракова рассказала о росте числа людей до 35 лет среди заболевших COVID-19
Среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей - от 18 до 35 лет, сейчас это почти треть от общего объема заболевших,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:04
2021-06-12T17:04
2021-06-12T17:06
анастасия ракова
сергей собянин
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей - от 18 до 35 лет, сейчас это почти треть от общего объема заболевших, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших. Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу", - сказала Ракова журналистам.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html
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анастасия ракова , сергей собянин, коронавирус в россии, москва, общество
Ракова рассказала о росте числа людей до 35 лет среди заболевших COVID-19
17:04 12.06.2021 (обновлено: 17:06 12.06.2021)
Ракова рассказала об увеличении среди заболевших COVID-19 доли пациентов в возрасте 18-35 лет