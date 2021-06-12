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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210612/putin-1736759015.html
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса - РИА Новости, 12.06.2021
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после второго укола вакциной от коронавируса у него на короткое время поднималась температура. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:23
2021-06-12T16:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после второго укола вакциной от коронавируса у него на короткое время поднималась температура."У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась - 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было", - сказал Путин в ходе общения с героями труда и лауреатами госпремий РФ.Лауреаты этого года - директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич - успокоили президента, отметив, что "это абсолютно нормально", поскольку вакцина содержит "чужеродный белок"."Чистим хорошо, Владимир Владимирович, в отличие от AstraZeneca" , - заметил Гинцбург.Глава государства напомнил, что в отличие от российской вакцины этот препарат содержит обезьяний белок."Это более дешевые технологии", - пояснил Гинцбург."А стоит дороже", - отреагировал Путин.Президент привился от коронавируса весной. После прививки он отмечал, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики, по его словам, об этом знает только его врач.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
15:23 12.06.2021 (обновлено: 16:06 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин заявил, что у него повысилась температура после вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после второго укола вакциной от коронавируса у него на короткое время поднималась температура.
"У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась - 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было", - сказал Путин в ходе общения с героями труда и лауреатами госпремий РФ.
Лауреаты этого года - директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич - успокоили президента, отметив, что "это абсолютно нормально", поскольку вакцина содержит "чужеродный белок".
"Чистим хорошо, Владимир Владимирович, в отличие от AstraZeneca" , - заметил Гинцбург.
Глава государства напомнил, что в отличие от российской вакцины этот препарат содержит обезьяний белок.
"Это более дешевые технологии", - пояснил Гинцбург.
"А стоит дороже", - отреагировал Путин.
Президент привился от коронавируса весной. После прививки он отмечал, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики, по его словам, об этом знает только его врач.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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