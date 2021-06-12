https://ria.ru/20210612/putin-1736759015.html

Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса

Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса - РИА Новости, 12.06.2021

Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после второго укола вакциной от коронавируса у него на короткое время поднималась температура. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:23

2021-06-12T15:23

2021-06-12T16:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после второго укола вакциной от коронавируса у него на короткое время поднималась температура."У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась - 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было", - сказал Путин в ходе общения с героями труда и лауреатами госпремий РФ.Лауреаты этого года - директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич - успокоили президента, отметив, что "это абсолютно нормально", поскольку вакцина содержит "чужеродный белок"."Чистим хорошо, Владимир Владимирович, в отличие от AstraZeneca" , - заметил Гинцбург.Глава государства напомнил, что в отличие от российской вакцины этот препарат содержит обезьяний белок."Это более дешевые технологии", - пояснил Гинцбург."А стоит дороже", - отреагировал Путин.Президент привился от коронавируса весной. После прививки он отмечал, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики, по его словам, об этом знает только его врач.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин