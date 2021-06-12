https://ria.ru/20210612/putin-1736742899.html

Российская наука проявила мощь при создании "Спутника V", заявил Путин

Российская наука проявила мощь при создании "Спутника V", заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2021

Российская наука проявила мощь при создании "Спутника V", заявил Путин

Российская наука ярко проявила свою мощь в 2020 году, когда отечественные ученые триумфально создали вакцину от коронавируса "Спутник V", найденные решения... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:48

2021-06-12T12:48

2021-06-12T13:01

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

вооруженные силы рф

день россии

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская наука ярко проявила свою мощь в 2020 году, когда отечественные ученые триумфально создали вакцину от коронавируса "Спутник V", найденные решения открывают путь для появления вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, заявил президент России Владимир Путин.Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям "Спутника V". Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу."Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать - триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V", - сказал Путин в субботу в Кремле на церемонии вручения госпремий РФ.По его словам, это позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. "И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром", - добавил Путин.Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210609/premiya-1736257155.html

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