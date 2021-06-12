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https://ria.ru/20210612/putin-1736742899.html
Российская наука проявила мощь при создании "Спутника V", заявил Путин
Российская наука проявила мощь при создании "Спутника V", заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2021
Российская наука проявила мощь при создании "Спутника V", заявил Путин
Российская наука ярко проявила свою мощь в 2020 году, когда отечественные ученые триумфально создали вакцину от коронавируса "Спутник V", найденные решения... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:48
2021-06-12T13:01
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
вооруженные силы рф
день россии
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская наука ярко проявила свою мощь в 2020 году, когда отечественные ученые триумфально создали вакцину от коронавируса "Спутник V", найденные решения открывают путь для появления вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, заявил президент России Владимир Путин.Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям "Спутника V". Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу."Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать - триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V", - сказал Путин в субботу в Кремле на церемонии вручения госпремий РФ.По его словам, это позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. "И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром", - добавил Путин.Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210609/premiya-1736257155.html
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, вооруженные силы рф, день россии, владимир путин, общество
Российская наука проявила мощь при создании "Спутника V", заявил Путин
12:48 12.06.2021 (обновлено: 13:01 12.06.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российская наука ярко проявила мощь, когда ученые создали вакцину "Спутник V", заявил Путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская наука ярко проявила свою мощь в 2020 году, когда отечественные ученые триумфально создали вакцину от коронавируса "Спутник V", найденные решения открывают путь для появления вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, заявил президент России Владимир Путин.
Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям "Спутника V". Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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Создатели вакцины "Спутник V" получили госпремию по науке
"Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать - триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V", - сказал Путин в субботу в Кремле на церемонии вручения госпремий РФ.
По его словам, это позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. "И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром", - добавил Путин.
"Подчеркну: такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например, от Эболы. Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний", - отметил российский лидер.
Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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