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В Кремле началось вручение наград лауреатам госпремии
В Кремле началось вручение наград лауреатам госпремии - РИА Новости, 12.06.2021
В Кремле началось вручение наград лауреатам госпремии
Президент РФ Владимир Путин в субботу вручает государственные премии лауреатам 2020 года и золотые медали "Герой Труда", церемония проходит в очном формате в... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:27
2021-06-12T14:28
денис логунов
россия
александр гинцбург
вооруженные силы рф
объединенная двигателестроительная корпорация
день россии
хибла герзмава
дальневосточное морское пароходство
александр рукавишников
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу вручает государственные премии лауреатам 2020 года и золотые медали "Герой Труда", церемония проходит в очном формате в Кремле.По сложившейся традиции награждение лауреатов госпремий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности проходит в День России 12 июня. Однако в 2020 году на фоне пандемии церемонию перенесли на 24 июня, а в День России президент наградил героев труда – вручение медалей состоялось на Поклонной горе. Приема в Кремле тогда не проводили. Как ранее говорил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, торжественного приема не планируется и в этом году.Премии на этот раз удостоены директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов, начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, скульптору Александру Рукавишникову.За выдающиеся достижения в области благотворительности наградой отмечена президент фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова. Госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присудили члену Общественной палаты РФ Елене Тополевой-Солдуновой.В конце апреля Путин присвоил звание "Герой Труда" пятерым россиянам: капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке Геннадию Антохину, трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко, худруку - директору Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей в Дагестане Мураду Кажлаеву, замгендиректора - управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн" в Ярославской области Виктору Полякову, а также машинисту крана доменного цеха АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Кемеровской области Людмиле Сусляковой.Также госпремию в этом году присудили еще двум коллективам ученых. Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть, в том числе, использованы в производстве квантовых компьютеров."Данный метод приоткрывает завесу тайны над тем, как из элементарных частиц формируются материалы, и это важно для развития технологий в строительстве, энергетике, медицине, это важно для освоения космоса и Мирового океана. И конечно, эти знания ведут нас к новой научно-технической революции, к производству квантовых компьютеров, которые дадут мощнейший импульс развитию науки. И здесь Россия занимает уверенные позиции", - подчеркнул Путин на вручении.Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров. Как отметил в ходе церемонии глава государства, эта инновационная терапия дала возможность побеждать недуг и жить полной жизнью тысячам пациентам. "Каждый из вас в своей созидательной работе вносит важный вклад в дело духовного развития российской нации, укрепления нравственных основ и общественного согласия. А все вместе вы представляете блестящее созвездие лучших сынов и дочерей Отечества, истинных патриотов своей страны", - обратился ко всем лауреатам Путин.Он отметил, что не все награжденные смогли присутствовать на торжественной церемонии в Кремле, премии и золотые медали "Герой Труда" им будут вручены позже. Президент особо обратил внимание, что в ходе выступлений на церемонии лауреаты говорили слова благодарности родным, близким, соратникам и учителям – это, как подчеркнул Путин, указывает на то, "на каком мощном фундаменте творческого труда, таланта, душевной щедрости, мужества крепко стоит на ногах наше Отечество и идёт уверенно вперёд, развивается".Государственная премия РФ - это высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР, и присуждается ежегодно. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/zvanie-1730666233.html
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Путин на церемонии вручения госнаград поздравил граждан с Днем России
Путин на церемонии вручения госнаград поздравил граждан с Днем России
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денис логунов, россия, александр гинцбург, вооруженные силы рф, объединенная двигателестроительная корпорация, день россии, хибла герзмава, дальневосточное морское пароходство, александр рукавишников, ярославская область, общество
В Кремле началось вручение наград лауреатам госпремии
12:27 12.06.2021 (обновлено: 14:28 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВручение государственных премий и тракторист ООО им. Кирова Александр Бондаренко президентом РФ В. Путиным в Кремле
Вручение государственных премий и тракторист ООО им. Кирова Александр Бондаренко президентом РФ В. Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в субботу вручает премии лауреатам 2020 года и медали "Герой Труда"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу вручает государственные премии лауреатам 2020 года и золотые медали "Герой Труда", церемония проходит в очном формате в Кремле.
По сложившейся традиции награждение лауреатов госпремий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности проходит в День России 12 июня. Однако в 2020 году на фоне пандемии церемонию перенесли на 24 июня, а в День России президент наградил героев труда – вручение медалей состоялось на Поклонной горе. Приема в Кремле тогда не проводили. Как ранее говорил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, торжественного приема не планируется и в этом году.
Премии на этот раз удостоены директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов, начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, скульптору Александру Рукавишникову.
За выдающиеся достижения в области благотворительности наградой отмечена президент фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова. Госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присудили члену Общественной палаты РФ Елене Тополевой-Солдуновой.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и капитан-наставник отдела Департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (г.Владивосток) Геннадий Антохин на торжественной церемонии вручения государственных премий России
Президент РФ Владимир Путин и капитан-наставник отдела Департамента безопасности и качества филиала ПАО Дальневосточное морское пароходство (г.Владивосток) Геннадий Антохин на торжественной церемонии вручения государственных премий России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и капитан-наставник отдела Департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (г.Владивосток) Геннадий Антохин на торжественной церемонии вручения государственных премий России
В конце апреля Путин присвоил звание "Герой Труда" пятерым россиянам: капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке Геннадию Антохину, трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко, худруку - директору Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей в Дагестане Мураду Кажлаеву, замгендиректора - управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн" в Ярославской области Виктору Полякову, а также машинисту крана доменного цеха АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Кемеровской области Людмиле Сусляковой.
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Также госпремию в этом году присудили еще двум коллективам ученых. Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть, в том числе, использованы в производстве квантовых компьютеров.
"Данный метод приоткрывает завесу тайны над тем, как из элементарных частиц формируются материалы, и это важно для развития технологий в строительстве, энергетике, медицине, это важно для освоения космоса и Мирового океана. И конечно, эти знания ведут нас к новой научно-технической революции, к производству квантовых компьютеров, которые дадут мощнейший импульс развитию науки. И здесь Россия занимает уверенные позиции", - подчеркнул Путин на вручении.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий России
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий России
Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров. Как отметил в ходе церемонии глава государства, эта инновационная терапия дала возможность побеждать недуг и жить полной жизнью тысячам пациентам. "Каждый из вас в своей созидательной работе вносит важный вклад в дело духовного развития российской нации, укрепления нравственных основ и общественного согласия. А все вместе вы представляете блестящее созвездие лучших сынов и дочерей Отечества, истинных патриотов своей страны", - обратился ко всем лауреатам Путин.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" Фаина Захарова на торжественной церемонии вручения государственных премий России
Президент РФ Владимир Путин и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей Линия Жизни Фаина Захарова на торжественной церемонии вручения государственных премий России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" Фаина Захарова на торжественной церемонии вручения государственных премий России
Он отметил, что не все награжденные смогли присутствовать на торжественной церемонии в Кремле, премии и золотые медали "Герой Труда" им будут вручены позже. Президент особо обратил внимание, что в ходе выступлений на церемонии лауреаты говорили слова благодарности родным, близким, соратникам и учителям – это, как подчеркнул Путин, указывает на то, "на каком мощном фундаменте творческого труда, таланта, душевной щедрости, мужества крепко стоит на ногах наше Отечество и идёт уверенно вперёд, развивается".
Государственная премия РФ - это высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР, и присуждается ежегодно. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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