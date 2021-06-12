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Путин поздравил жителей страны с Днем России
Путин поздравил жителей страны с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:13
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россия
день россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем России.В субботу в Кремле проходила церемония вручения госпремий и награждения героев труда.Он отметил, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений". По словам главы государства, "это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков"."Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", — добавил Путин.
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Путин на церемонии вручения госнаград поздравил граждан с Днем России
Путин на церемонии вручения госнаград поздравил граждан с Днем России
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россия, день россии, владимир путин, общество
Путин поздравил жителей страны с Днем России
12:13 12.06.2021 (обновлено: 14:01 12.06.2021)
 

Путин поздравил жителей страны с Днем России

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем России.
В субботу в Кремле проходила церемония вручения госпремий и награждения героев труда.

"Рад приветствовать вас в Кремле и прежде всего поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России", — сказал президент в начале мероприятия.

Он отметил, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений". По словам главы государства, "это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков".
"Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", — добавил Путин.
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