https://ria.ru/20210612/putin-1736739382.html

Путин поздравил жителей страны с Днем России

Путин поздравил жителей страны с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021

Путин поздравил жителей страны с Днем России

Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:13

2021-06-12T12:13

2021-06-12T14:01

россия

день россии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем России.В субботу в Кремле проходила церемония вручения госпремий и награждения героев труда.Он отметил, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений". По словам главы государства, "это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков"."Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", — добавил Путин.

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736681842.html

россия

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2021

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Путин на церемонии вручения госнаград поздравил граждан с Днем России Путин на церемонии вручения госнаград поздравил граждан с Днем России 2021-06-12T12:13 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, день россии, владимир путин, общество