https://ria.ru/20210612/putin-1736739382.html
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Путин поздравил жителей страны с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:13
2021-06-12T12:13
2021-06-12T14:01
россия
день россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем России.В субботу в Кремле проходила церемония вручения госпремий и награждения героев труда.Он отметил, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений". По словам главы государства, "это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков"."Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", — добавил Путин.
https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736681842.html
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Путин на церемонии вручения госнаград поздравил граждан с Днем России
Путин на церемонии вручения госнаград поздравил граждан с Днем России
2021-06-12T12:13
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, день россии, владимир путин, общество
Путин поздравил жителей страны с Днем России
12:13 12.06.2021 (обновлено: 14:01 12.06.2021)
Путин поздравил жителей страны с Днем России
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин
поздравил россиян с Днем России.
В субботу в Кремле проходила церемония вручения госпремий и награждения героев труда.
"Рад приветствовать вас в Кремле и прежде всего поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России", — сказал президент в начале мероприятия.
Он отметил, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений". По словам главы государства, "это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков".
"Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", — добавил Путин.