https://ria.ru/20210612/putin-1736734733.html

Путин вручает государственные премии

Путин вручает государственные премии - РИА Новости, 12.06.2021

Путин вручает государственные премии

Владимир Путин в День России награждает лауреатов госпремий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:04

2021-06-12T12:04

2021-06-12T12:04

россия

день россии

владимир путин

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Владимир Путин в День России награждает лауреатов госпремий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в благотворительности и правозащитной деятельности. Также президент вручит золотые медали "Герой труда". Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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