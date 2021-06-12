https://ria.ru/20210612/putin-1736734733.html
Путин вручает государственные премии
Путин вручает государственные премии - РИА Новости, 12.06.2021
Путин вручает государственные премии
Владимир Путин в День России награждает лауреатов госпремий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:04
2021-06-12T12:04
2021-06-12T12:04
россия
день россии
владимир путин
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Владимир Путин в День России награждает лауреатов госпремий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в благотворительности и правозащитной деятельности. Также президент вручит золотые медали "Герой труда". Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце.
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LIVE: Владимир Путин вручает Государственные премии РФ
LIVE: Владимир Путин вручает Государственные премии РФ
2021-06-12T12:04
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Путин вручает государственные премии
Владимир Путин вручает государственные премии