Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/putin-1736715679.html
Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа
Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа - РИА Новости, 12.06.2021
Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T02:10
2021-06-12T02:18
политика
вашингтон
nbc
дональд трамп
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c6180b4c417e4c5e54469c69354a77a.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа.Как сообщает телеканал, Путин заявил, что Байден "радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден карьерный (политик). Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике".Сравнивая Байдена с его предшественником Дональдом Трампом, Путин отметил, что “он совершенно другой человек, в этом есть и преимущества, и недостатки, но я надеюсь, что от действующего президента не будет каких-либо импульсивных действий”.
https://ria.ru/20210612/putin-1736715782.html
вашингтон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975733_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_dd93173bd9b54e972b532b3cff743690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, вашингтон, nbc, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа
02:10 12.06.2021 (обновлено: 02:18 12.06.2021)
 
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Julio Cortez

Путин в интервью NBC заявил, что Байден радикально отличается от Трампа

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа.
Как сообщает телеканал, Путин заявил, что Байден "радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден карьерный (политик). Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике".
Сравнивая Байдена с его предшественником Дональдом Трампом, Путин отметил, что “он совершенно другой человек, в этом есть и преимущества, и недостатки, но я надеюсь, что от действующего президента не будет каких-либо импульсивных действий”.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
02:12
Путин назвал Трампа экстраординарным человеком
 
ПолитикаВашингтонNBCДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья
09:04Орел получил статус "Литературной столицы России"
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
Лента новостейМолния