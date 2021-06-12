https://ria.ru/20210612/putin-1736715679.html
Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа
Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа - РИА Новости, 12.06.2021
Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T02:10
2021-06-12T02:10
2021-06-12T02:18
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа.Как сообщает телеканал, Путин заявил, что Байден "радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден карьерный (политик). Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике".Сравнивая Байдена с его предшественником Дональдом Трампом, Путин отметил, что “он совершенно другой человек, в этом есть и преимущества, и недостатки, но я надеюсь, что от действующего президента не будет каких-либо импульсивных действий”.
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политика, вашингтон, nbc, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин рассказал, чем Байден отличается от Трампа
02:10 12.06.2021 (обновлено: 02:18 12.06.2021)
Путин в интервью NBC заявил, что Байден радикально отличается от Трампа