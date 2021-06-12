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Россия не готовится к продаже Ирану спутниковых систем, заявил Путин
Россия не готовится к продаже Ирану спутниковых систем, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2021
Россия не готовится к продаже Ирану спутниковых систем, заявил Путин
Президент России Владимир Путин назвал "ерундой" информацию о том, что Россия готовится продать Ирану спутниковые системы, которые позволят атаковать военные... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T02:07
2021-06-12T03:30
министерство обороны сша
джо байден
тегеран (город)
политика
россия
вашингтон
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "ерундой" информацию о том, что Россия готовится продать Ирану спутниковые системы, которые позволят атаковать военные цели.По словам российского лидера между тем, у Москвы "есть планы по сотрудничеству с Ираном, в том числе в военной и технической сферах".Путин дал интервью американскому телеканалу в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом, который, как ожидается, пройдет в Женеве 16 июня.Ранее газета Washington Post сообщила, что сотрудники американской администрации и союзники США на Ближнем Востоке опасаются, что Тегеран сможет использовать российский спутник зондирования Земли для слежения за военными целями. По информации источников Washington Post, хотя спутник имеет гражданское предназначение, в переговорах по его приобретению принимали активное участие иранские военные и лидеры Корпуса стражей иранской революции (КСИР). Собеседники издания указывают, что оптическая система спутника со способностью разрешения 1,2 метра намного превосходит имеющиеся у Ирана спутниковые технологии, которые ранее в Пентагоне назвали "кувыркающейся веб-камерой".
https://ria.ru/20210612/putin-1736714122.html
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министерство обороны сша, джо байден, тегеран (город), политика, россия, вашингтон, nbc, владимир путин, москва, иран, в мире
Россия не готовится к продаже Ирану спутниковых систем, заявил Путин
02:07 12.06.2021 (обновлено: 03:30 12.06.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины "Спутник V"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
© POOL
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Путин заявил, что Россия не готовится к продаже Ирану спутниковых систем

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "ерундой" информацию о том, что Россия готовится продать Ирану спутниковые системы, которые позволят атаковать военные цели.

"Это фейковые новости. По крайней мере я ничего не знаю об этом. Те, кто говорят об этом, вероятно, знают об этом больше. Это ерунда и помойка", - заявил Путин в интервью NBC, текст которого опубликован на сайте телеканала.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Владимир Путин
Президент России
По словам российского лидера между тем, у Москвы "есть планы по сотрудничеству с Ираном, в том числе в военной и технической сферах".
Путин дал интервью американскому телеканалу в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом, который, как ожидается, пройдет в Женеве 16 июня.
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