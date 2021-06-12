https://ria.ru/20210612/putin-1736715540.html

Россия не готовится к продаже Ирану спутниковых систем, заявил Путин

Россия не готовится к продаже Ирану спутниковых систем, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2021

Россия не готовится к продаже Ирану спутниковых систем, заявил Путин

Президент России Владимир Путин назвал "ерундой" информацию о том, что Россия готовится продать Ирану спутниковые системы, которые позволят атаковать военные... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T02:07

2021-06-12T02:07

2021-06-12T03:30

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "ерундой" информацию о том, что Россия готовится продать Ирану спутниковые системы, которые позволят атаковать военные цели.По словам российского лидера между тем, у Москвы "есть планы по сотрудничеству с Ираном, в том числе в военной и технической сферах".Путин дал интервью американскому телеканалу в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом, который, как ожидается, пройдет в Женеве 16 июня.Ранее газета Washington Post сообщила, что сотрудники американской администрации и союзники США на Ближнем Востоке опасаются, что Тегеран сможет использовать российский спутник зондирования Земли для слежения за военными целями. По информации источников Washington Post, хотя спутник имеет гражданское предназначение, в переговорах по его приобретению принимали активное участие иранские военные и лидеры Корпуса стражей иранской революции (КСИР). Собеседники издания указывают, что оптическая система спутника со способностью разрешения 1,2 метра намного превосходит имеющиеся у Ирана спутниковые технологии, которые ранее в Пентагоне назвали "кувыркающейся веб-камерой".

https://ria.ru/20210612/putin-1736714122.html

https://ria.ru/20210612/putin-1736715679.html

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министерство обороны сша, джо байден, тегеран (город), политика, россия, вашингтон, nbc, владимир путин, москва, иран, в мире