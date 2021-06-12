https://ria.ru/20210612/putin-1736714122.html
Путин прокомментировал скандальное заявление Байдена в свой адрес
Путин прокомментировал скандальное заявление Байдена в свой адрес - РИА Новости, 12.06.2021
Путин прокомментировал скандальное заявление Байдена в свой адрес
Президент России Владимир Путин заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского лидера Джо Байдена не удивило его. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T01:44
2021-06-12T01:44
2021-06-12T05:33
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского лидера Джо Байдена не удивило его.В сообщении телеканала отмечается, ведущий перечислил "некоторых оппонентов Путина, убитых в последние годы". На это президент ответил, что подобные заявления напоминают "словесное несварение желудка"."Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей", — сказал он.Кроме того, Путин сравнил определение, с которым согласился Байден в скандальном телеинтервью, с ярлыком "голливудский мачо".В марте президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.
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Путин прокомментировал скандальное заявление Байдена в свой адрес
01:44 12.06.2021 (обновлено: 05:33 12.06.2021)
Путин в интервью NBC заявил, что не обеспокоен словами Байдена в свой адрес
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил американскому телеканалу NBC
, что скандальное интервью американского лидера Джо Байдена
не удивило его.
"За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет", — сказал Путин.
Владимир Путин
Президент России
В сообщении телеканала отмечается, ведущий перечислил "некоторых оппонентов Путина, убитых в последние годы". На это президент ответил, что подобные заявления напоминают "словесное несварение желудка".
"Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей", — сказал он.
Кроме того, Путин сравнил определение, с которым согласился Байден в скандальном телеинтервью, с ярлыком "голливудский мачо".
В марте президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.