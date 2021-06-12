https://ria.ru/20210612/putin-1736714122.html

Путин прокомментировал скандальное заявление Байдена в свой адрес

Путин прокомментировал скандальное заявление Байдена в свой адрес - РИА Новости, 12.06.2021

Путин прокомментировал скандальное заявление Байдена в свой адрес

Президент России Владимир Путин заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского лидера Джо Байдена не удивило его. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T01:44

2021-06-12T01:44

2021-06-12T05:33

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского лидера Джо Байдена не удивило его.В сообщении телеканала отмечается, ведущий перечислил "некоторых оппонентов Путина, убитых в последние годы". На это президент ответил, что подобные заявления напоминают "словесное несварение желудка"."Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей", — сказал он.Кроме того, Путин сравнил определение, с которым согласился Байден в скандальном телеинтервью, с ярлыком "голливудский мачо".В марте президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.

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вашингтон, россия, nbc, джо байден, владимир путин, в мире, политика