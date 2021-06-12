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Пушков призвал не переоценивать поздравление Блинкена ко Дню России
Пушков призвал не переоценивать поздравление Блинкена ко Дню России - РИА Новости, 12.06.2021
Пушков призвал не переоценивать поздравление Блинкена ко Дню России
Сенатор Алексей Пушков не оценил заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, приуроченное ко Дню России. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:29
2021-06-12T12:29
2021-06-12T15:22
россия
энтони блинкен
день россии
алексей пушков
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не оценил заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, приуроченное ко Дню России.По словам члена Совфеда, такое "чисто протокольное" поздравление в общем не сигнализирует о каких-либо изменениях в отношениях с Москвой."У США и России есть дипломатические отношения, в рамках которых все страны поздравляют друг друга с государственными праздниками. Это не какой-либо сигнал, не поворот к новой политике, и нет причин, чтобы уделять этому повышенное внимание", — написал Пушков в Telegram-канале.Ранее Блинкен поздравил россиян с Днем России и подтвердил стремление Вашингтона к предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой. По его словам, США поддерживают желание Кремля сотрудничать с международным сообществом и содействовать в вопросах, представляющих глобальный интерес.
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россия, энтони блинкен, день россии, алексей пушков, москва, сша
Пушков призвал не переоценивать поздравление Блинкена ко Дню России
12:29 12.06.2021 (обновлено: 15:22 12.06.2021)
Сенатор Пушков назвал "чисто протокольным" поздравление госсекретаря США с Днем России