https://ria.ru/20210612/pushkov-1736740868.html

Пушков призвал не переоценивать поздравление Блинкена ко Дню России

Пушков призвал не переоценивать поздравление Блинкена ко Дню России - РИА Новости, 12.06.2021

Пушков призвал не переоценивать поздравление Блинкена ко Дню России

Сенатор Алексей Пушков не оценил заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, приуроченное ко Дню России. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:29

2021-06-12T12:29

2021-06-12T15:22

россия

энтони блинкен

день россии

алексей пушков

москва

сша

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не оценил заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, приуроченное ко Дню России.По словам члена Совфеда, такое "чисто протокольное" поздравление в общем не сигнализирует о каких-либо изменениях в отношениях с Москвой."У США и России есть дипломатические отношения, в рамках которых все страны поздравляют друг друга с государственными праздниками. Это не какой-либо сигнал, не поворот к новой политике, и нет причин, чтобы уделять этому повышенное внимание", — написал Пушков в Telegram-канале.Ранее Блинкен поздравил россиян с Днем России и подтвердил стремление Вашингтона к предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой. По его словам, США поддерживают желание Кремля сотрудничать с международным сообществом и содействовать в вопросах, представляющих глобальный интерес.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/sevpotok-1736514149.html

россия

москва

сша

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2021

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россия, энтони блинкен, день россии, алексей пушков, москва, сша