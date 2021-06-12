https://ria.ru/20210612/proverka-1736769481.html

В Росздравнадзоре рассказали о проверке качества и безопасности вакцин

В Росздравнадзоре рассказали о проверке качества и безопасности вакцин - РИА Новости, 12.06.2021

В Росздравнадзоре рассказали о проверке качества и безопасности вакцин

Все вакцины в России проходят многоуровневую проверку качества и безопасности, их отслеживают и контролируют на всех этапах на пути к пациенту, сообщила в... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T16:44

2021-06-12T16:44

2021-06-12T16:44

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все вакцины в России проходят многоуровневую проверку качества и безопасности, их отслеживают и контролируют на всех этапах на пути к пациенту, сообщила в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы говорим о многоступенчатом контроле качества и безопасности: вакцинный препарат отслеживают и контролируют на всех этапах его пути к пациенту", - сказала Самойлова.Она уточнила, что контроль за вакцинами осуществляется на нескольких этапах: разработчиком, производителем и лабораториями Росздравнадзора."В случае, например, с вакциной "Спутник V" за ее качество и безопасность отвечают сам Институт Гамалеи, площадка производителя, которую контролирует Минпромторг России и Росздравнадзор. Только после прохождения этих трех контрольных рубежей можно выпускать вакцину в гражданский оборот и быть уверенным, что этот препарат соответствует всем международным нормативам", - пояснила Самойлова.Она отметила, что на этапе доставки препаратов до медицинских организаций должны быть четко соблюдены правила по перевозке и хранению препаратов. С 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка всех лекарственных препаратов, благодаря которой можно отследить путь каждой упаковки отечественных вакцин от COVID-19 от производителя до конечного потребителя, что позволяет исключить риски фальсификации вакцин и повторного ввода их в оборот, подчеркнула Самойлова.

https://ria.ru/20210612/putin-1736759015.html

https://ria.ru/20210612/mikroby-1736744722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)