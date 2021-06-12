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В Росздравнадзоре рассказали о проверке качества и безопасности вакцин
В Росздравнадзоре рассказали о проверке качества и безопасности вакцин - РИА Новости, 12.06.2021
В Росздравнадзоре рассказали о проверке качества и безопасности вакцин
Все вакцины в России проходят многоуровневую проверку качества и безопасности, их отслеживают и контролируют на всех этапах на пути к пациенту, сообщила в... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:44
2021-06-12T16:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все вакцины в России проходят многоуровневую проверку качества и безопасности, их отслеживают и контролируют на всех этапах на пути к пациенту, сообщила в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы говорим о многоступенчатом контроле качества и безопасности: вакцинный препарат отслеживают и контролируют на всех этапах его пути к пациенту", - сказала Самойлова.Она уточнила, что контроль за вакцинами осуществляется на нескольких этапах: разработчиком, производителем и лабораториями Росздравнадзора."В случае, например, с вакциной "Спутник V" за ее качество и безопасность отвечают сам Институт Гамалеи, площадка производителя, которую контролирует Минпромторг России и Росздравнадзор. Только после прохождения этих трех контрольных рубежей можно выпускать вакцину в гражданский оборот и быть уверенным, что этот препарат соответствует всем международным нормативам", - пояснила Самойлова.Она отметила, что на этапе доставки препаратов до медицинских организаций должны быть четко соблюдены правила по перевозке и хранению препаратов. С 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка всех лекарственных препаратов, благодаря которой можно отследить путь каждой упаковки отечественных вакцин от COVID-19 от производителя до конечного потребителя, что позволяет исключить риски фальсификации вакцин и повторного ввода их в оборот, подчеркнула Самойлова.
https://ria.ru/20210612/putin-1736759015.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
В Росздравнадзоре рассказали о проверке качества и безопасности вакцин
16:44 12.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Российские вакцины проходят многоуровневую проверку, заявила глава Росздравнадзора Самойлова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все вакцины в России проходят многоуровневую проверку качества и безопасности, их отслеживают и контролируют на всех этапах на пути к пациенту, сообщила в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы говорим о многоступенчатом контроле качества и безопасности: вакцинный препарат отслеживают и контролируют на всех этапах его пути к пациенту", - сказала Самойлова.
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Она уточнила, что контроль за вакцинами осуществляется на нескольких этапах: разработчиком, производителем и лабораториями Росздравнадзора.
"В случае, например, с вакциной "Спутник V" за ее качество и безопасность отвечают сам Институт Гамалеи, площадка производителя, которую контролирует Минпромторг России и Росздравнадзор. Только после прохождения этих трех контрольных рубежей можно выпускать вакцину в гражданский оборот и быть уверенным, что этот препарат соответствует всем международным нормативам", - пояснила Самойлова.
Она отметила, что на этапе доставки препаратов до медицинских организаций должны быть четко соблюдены правила по перевозке и хранению препаратов. С 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка всех лекарственных препаратов, благодаря которой можно отследить путь каждой упаковки отечественных вакцин от COVID-19 от производителя до конечного потребителя, что позволяет исключить риски фальсификации вакцин и повторного ввода их в оборот, подчеркнула Самойлова.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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