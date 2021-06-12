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Назван способ продлить срок службы вашего авто
Назван способ продлить срок службы вашего авто - РИА Новости, 12.06.2021
Назван способ продлить срок службы вашего авто
РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T02:10
2021-06-12T02:10
лев зиманов
россия
мади
авто
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Автомобиль прослужит намного дольше, если придерживаться одного простого правила, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.Производители транспортных средств обычно заранее рассчитывают периодичность технического обслуживания и объем работ, которые необходимо выполнять на том или ином отрезке времени после выпуска автомобиля. Точно выполняя эти рекомендации, владелец машины может не только надолго сохранить ее в работоспособном состоянии, но и сократить затраты на сервис, отметил Зиманов.Зиманов добавил, что стараться "перевыполнять" установленные производителем сроки техобслуживания тоже не имеет смысла."Если, условно говоря, вы своевременно меняете масло, не раньше и не позже, у вас будут минимальные затраты на обеспечение того же двигателя. Но если вы будете менять его в два раза чаще, это не поможет", — подчеркнул эксперт.По его словам, для продления срока службы современных автомобилей первостепенное значение имеет диагностика, потому что раньше опытный водитель мог самостоятельно заметить неполадку на раннем этапе, а теперь электронные системы нивелируют признаки неисправности.Своевременная диагностика даже важнее, чем условия хранения транспортного средства, которые влияют главным образом лишь на состояние его кузова, уточнил эксперт. Проводить диагностику и ремонт можно не только в дилерских центрах, все зависит от качества услуг и тех инструментов, которыми располагает конкретная станция техобслуживания."Если вы уверены, что вне дилерской станции вам обеспечат хорошее качество, спокойно можно туда ехать. Единственная сложность, которую внедрили производители, — часто за счет конструктивных особенностей требуется применение различного специнструмента, которого нет в универсальном наборе", — сказал Зиманов.
https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736510942.html
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лев зиманов, россия, мади, авто, общество
Назван способ продлить срок службы вашего авто
02:10 12.06.2021
 
© Fotolia / ZinkevychМашина
Машина - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Fotolia / Zinkevych

Эксперт Лев Зиманов рассказал, как продлить срок жизни автомобиля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Автомобиль прослужит намного дольше, если придерживаться одного простого правила, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.
Производители транспортных средств обычно заранее рассчитывают периодичность технического обслуживания и объем работ, которые необходимо выполнять на том или ином отрезке времени после выпуска автомобиля. Точно выполняя эти рекомендации, владелец машины может не только надолго сохранить ее в работоспособном состоянии, но и сократить затраты на сервис, отметил Зиманов.
"Все достаточно просто: нужно выполнять те рекомендации, которые предусматривает производитель. Периодичность технического обслуживания, которую он указывает, берется не с потолка. Она определяется методами, которые обеспечивают минимальные затраты на обеспечение работоспособного состояния длительный период", — пояснил он.
Зиманов добавил, что стараться "перевыполнять" установленные производителем сроки техобслуживания тоже не имеет смысла.
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"Если, условно говоря, вы своевременно меняете масло, не раньше и не позже, у вас будут минимальные затраты на обеспечение того же двигателя. Но если вы будете менять его в два раза чаще, это не поможет", — подчеркнул эксперт.
По его словам, для продления срока службы современных автомобилей первостепенное значение имеет диагностика, потому что раньше опытный водитель мог самостоятельно заметить неполадку на раннем этапе, а теперь электронные системы нивелируют признаки неисправности.
"Раньше водитель мог почувствовать, что у него что-то плохо работает, и поехать в сервис, чтобы устранить проблему. Сейчас даже опытный водитель не всегда это может обнаружить, потому что электронные системы подстраиваются и, условно, скрывают неисправности. Это приводит к повышению нагрузки на работоспособные элементы. В итоге, если водитель не будет выполнять предписанное диагностирование, это приведет к сокращению ресурса и повышению затрат", — предупредил Зиманов.
Своевременная диагностика даже важнее, чем условия хранения транспортного средства, которые влияют главным образом лишь на состояние его кузова, уточнил эксперт. Проводить диагностику и ремонт можно не только в дилерских центрах, все зависит от качества услуг и тех инструментов, которыми располагает конкретная станция техобслуживания.
"Если вы уверены, что вне дилерской станции вам обеспечат хорошее качество, спокойно можно туда ехать. Единственная сложность, которую внедрили производители, — часто за счет конструктивных особенностей требуется применение различного специнструмента, которого нет в универсальном наборе", — сказал Зиманов.
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Лев ЗимановРоссияМАДИАвтоОбщество
 
 
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