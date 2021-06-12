https://ria.ru/20210612/prodlenie-1736709712.html

Назван способ продлить срок службы вашего авто

Назван способ продлить срок службы вашего авто - РИА Новости, 12.06.2021

Назван способ продлить срок службы вашего авто

РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T02:10

2021-06-12T02:10

2021-06-12T02:10

лев зиманов

россия

мади

авто

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Автомобиль прослужит намного дольше, если придерживаться одного простого правила, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.Производители транспортных средств обычно заранее рассчитывают периодичность технического обслуживания и объем работ, которые необходимо выполнять на том или ином отрезке времени после выпуска автомобиля. Точно выполняя эти рекомендации, владелец машины может не только надолго сохранить ее в работоспособном состоянии, но и сократить затраты на сервис, отметил Зиманов.Зиманов добавил, что стараться "перевыполнять" установленные производителем сроки техобслуживания тоже не имеет смысла."Если, условно говоря, вы своевременно меняете масло, не раньше и не позже, у вас будут минимальные затраты на обеспечение того же двигателя. Но если вы будете менять его в два раза чаще, это не поможет", — подчеркнул эксперт.По его словам, для продления срока службы современных автомобилей первостепенное значение имеет диагностика, потому что раньше опытный водитель мог самостоятельно заметить неполадку на раннем этапе, а теперь электронные системы нивелируют признаки неисправности.Своевременная диагностика даже важнее, чем условия хранения транспортного средства, которые влияют главным образом лишь на состояние его кузова, уточнил эксперт. Проводить диагностику и ремонт можно не только в дилерских центрах, все зависит от качества услуг и тех инструментов, которыми располагает конкретная станция техобслуживания."Если вы уверены, что вне дилерской станции вам обеспечат хорошее качество, спокойно можно туда ехать. Единственная сложность, которую внедрили производители, — часто за счет конструктивных особенностей требуется применение различного специнструмента, которого нет в универсальном наборе", — сказал Зиманов.

https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736510942.html

https://ria.ru/20210607/prava-1735925938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лев зиманов, россия, мади, авто, общество