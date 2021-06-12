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На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке - РИА Новости, 12.06.2021
На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
Супруги пропали на озере Ханка в Приморье, катаясь на лодке с маленьким ребенком, малыша нашли в тяжелом состоянии из-за переохлаждения, сообщает региональное... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:50
2021-06-12T08:50
ханкайский район
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн – РИА Новости. Супруги пропали на озере Ханка в Приморье, катаясь на лодке с маленьким ребенком, малыша нашли в тяжелом состоянии из-за переохлаждения, сообщает региональное СУСК."Десятого июня 2021 года семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором на акваторию озера Ханка в районе села Камень-Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Надувная лодка с оторванным мотором обнаружена в 7 километрах от места привала. В лодке находился ребенок в тяжелом состоянии в связи с переохлаждением", - говорится в сообщении.По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственные органы завели уголовное дело по статье "убийство".На место выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления, осмотрели лагерь, автомобиль и место, где найдена надувная лодка.По предварительным данным следствия, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду. Пропавших ищут.Прокуратура Приморья сообщает, что ребёнок находится в больнице под наблюдением врачей. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе условиям проживания и воспитания ребенка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/poisk-1735765881.html
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ханкайский район, приморский край, происшествия
На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50 12.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛодка на озере
Лодка на озере - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Супруги пропали на озере Ханка в Приморье, их ребенка нашли в лодке в тяжелом состоянии

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 июн – РИА Новости. Супруги пропали на озере Ханка в Приморье, катаясь на лодке с маленьким ребенком, малыша нашли в тяжелом состоянии из-за переохлаждения, сообщает региональное СУСК.
"Десятого июня 2021 года семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором на акваторию озера Ханка в районе села Камень-Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Надувная лодка с оторванным мотором обнаружена в 7 километрах от места привала. В лодке находился ребенок в тяжелом состоянии в связи с переохлаждением", - говорится в сообщении.
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По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственные органы завели уголовное дело по статье "убийство".
На место выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления, осмотрели лагерь, автомобиль и место, где найдена надувная лодка.
По предварительным данным следствия, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду. Пропавших ищут.
Прокуратура Приморья сообщает, что ребёнок находится в больнице под наблюдением врачей. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе условиям проживания и воспитания ребенка.
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