https://ria.ru/20210612/primore-1736723083.html

На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке

На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке - РИА Новости, 12.06.2021

На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке

Супруги пропали на озере Ханка в Приморье, катаясь на лодке с маленьким ребенком, малыша нашли в тяжелом состоянии из-за переохлаждения, сообщает региональное... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:50

2021-06-12T08:50

2021-06-12T08:50

ханкайский район

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн – РИА Новости. Супруги пропали на озере Ханка в Приморье, катаясь на лодке с маленьким ребенком, малыша нашли в тяжелом состоянии из-за переохлаждения, сообщает региональное СУСК."Десятого июня 2021 года семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором на акваторию озера Ханка в районе села Камень-Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Надувная лодка с оторванным мотором обнаружена в 7 километрах от места привала. В лодке находился ребенок в тяжелом состоянии в связи с переохлаждением", - говорится в сообщении.По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственные органы завели уголовное дело по статье "убийство".На место выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления, осмотрели лагерь, автомобиль и место, где найдена надувная лодка.По предварительным данным следствия, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду. Пропавших ищут.Прокуратура Приморья сообщает, что ребёнок находится в больнице под наблюдением врачей. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе условиям проживания и воспитания ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/poisk-1735765881.html

https://ria.ru/20210610/devochka-1736402693.html

ханкайский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханкайский район, приморский край, происшествия