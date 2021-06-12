В Приднестровье отмечают День России
В Приднестровье проходят выставки и концерты в День России
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Различными выставками, концертами, спортивными мероприятиями и акциями отмечают в Приднестровье День России, передает корреспондент РИА Новости.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.
Воспитанники Тираспольского Суворовского училища развернули огромные бело-сине-красные флаги у памятника Суворову. Такой же флаг был развернут и у драмтеатра в Тирасполе. Молодые активисты партии "Обновление" совместно с суворовцами выстроились, образовав слово Россия. Здесь же раздают ленточки с российским триколором.
У "Дома офицеров" в это время проходит праздничный концерт. Вечером в Екатерининском парке ожидается выступление государственного симфонического оркестра. В выставочном павильоне парка развернута выставка "Самая красивая страна". Приднестровский государственный художественный музей подготовил праздничную фотовыставку "Прогулки по Москве".
Как сообщили РИА Новости в госслужбе по культуре и историческому наследию, праздничные мероприятия проходят во всех городах Приднестровья. Так, в Бендерах на площади Освобождения состоится концерт духового оркестра "С любовью к России!", а в парке имени Александра Невского проходит фестиваль "Богатырские состязания". В Рыбнице у фонтана с лилиями выступит вокальный ансамбль "Чаровницы".
В Слободзее проходят выставка-продажа "Русские традиции" и концерт "Я лечу над Россией". В Днестровске пройдет концерт "Песня моя — Россия", а в Григориополе – концерт "Россия – Мы вместе!".
Мероприятия продолжатся до вечера и завершатся фейерверком.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.