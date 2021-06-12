https://ria.ru/20210612/pridnestrove-1736742662.html

В Приднестровье отмечают День России

В Приднестровье отмечают День России - РИА Новости, 12.06.2021

В Приднестровье отмечают День России

Различными выставками, концертами, спортивными мероприятиями и акциями отмечают в Приднестровье День России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:48

2021-06-12T12:48

2021-06-12T12:48

россия

день россии

приднестровская молдавская республика

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Различными выставками, концертами, спортивными мероприятиями и акциями отмечают в Приднестровье День России, передает корреспондент РИА Новости.День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году.Воспитанники Тираспольского Суворовского училища развернули огромные бело-сине-красные флаги у памятника Суворову. Такой же флаг был развернут и у драмтеатра в Тирасполе. Молодые активисты партии "Обновление" совместно с суворовцами выстроились, образовав слово Россия. Здесь же раздают ленточки с российским триколором.У "Дома офицеров" в это время проходит праздничный концерт. Вечером в Екатерининском парке ожидается выступление государственного симфонического оркестра. В выставочном павильоне парка развернута выставка "Самая красивая страна". Приднестровский государственный художественный музей подготовил праздничную фотовыставку "Прогулки по Москве".Как сообщили РИА Новости в госслужбе по культуре и историческому наследию, праздничные мероприятия проходят во всех городах Приднестровья. Так, в Бендерах на площади Освобождения состоится концерт духового оркестра "С любовью к России!", а в парке имени Александра Невского проходит фестиваль "Богатырские состязания". В Рыбнице у фонтана с лилиями выступит вокальный ансамбль "Чаровницы".В Слободзее проходят выставка-продажа "Русские традиции" и концерт "Я лечу над Россией". В Днестровске пройдет концерт "Песня моя — Россия", а в Григориополе – концерт "Россия – Мы вместе!".Мероприятия продолжатся до вечера и завершатся фейерверком.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736681842.html

россия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день россии, приднестровская молдавская республика, в мире