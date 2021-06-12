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В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств
В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств - РИА Новости, 12.06.2021
В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств
Недоброкачественные лекарственные препараты до пациента просто не дойдут, так как проходят строгий контроль на каждом этапе, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:38
2021-06-12T16:38
2021-06-12T16:38
алла самойлова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Недоброкачественные лекарственные препараты до пациента просто не дойдут, так как проходят строгий контроль на каждом этапе, заявила в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы не просто говорим, хороший это препарат или плохой, а на каждом этапе строго контролируем его соответствие показателям, например, стерильности, токсичности, иммуногенности и другим. На каждом этапе есть четкие стандартные операционные процедуры. Это единые правила проверки во всех лабораториях, которые по сути являются обязательными к исполнению. Если они не соблюдены, препарат в гражданский оборот не попадет", - сказала Самойлова.Она пояснила, что контроль препаратов, которые должны попасть к пациенту, осуществляется сначала у производителя на стадии выпуска из производства, потом в лабораториях Росздравнадзора. Ни одна серия лекарственного препарата не выходит в гражданский оборот без строгого контроля качества и безопасности, подчеркнула собеседница агентства.Читайте полный текст интервью >>>
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алла самойлова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств
Глава Росздравнадзора заявила, что недоброкачественные препараты не дойдут до пациентов