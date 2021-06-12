https://ria.ru/20210612/preparaty-1736768964.html

В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств

В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств - РИА Новости, 12.06.2021

В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств

Недоброкачественные лекарственные препараты до пациента просто не дойдут, так как проходят строгий контроль на каждом этапе, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T16:38

2021-06-12T16:38

2021-06-12T16:38

алла самойлова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Недоброкачественные лекарственные препараты до пациента просто не дойдут, так как проходят строгий контроль на каждом этапе, заявила в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы не просто говорим, хороший это препарат или плохой, а на каждом этапе строго контролируем его соответствие показателям, например, стерильности, токсичности, иммуногенности и другим. На каждом этапе есть четкие стандартные операционные процедуры. Это единые правила проверки во всех лабораториях, которые по сути являются обязательными к исполнению. Если они не соблюдены, препарат в гражданский оборот не попадет", - сказала Самойлова.Она пояснила, что контроль препаратов, которые должны попасть к пациенту, осуществляется сначала у производителя на стадии выпуска из производства, потом в лабораториях Росздравнадзора. Ни одна серия лекарственного препарата не выходит в гражданский оборот без строгого контроля качества и безопасности, подчеркнула собеседница агентства.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210612/vaktsina-1736760386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество