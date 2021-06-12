Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/preparaty-1736768964.html
В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств
В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств - РИА Новости, 12.06.2021
В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств
Недоброкачественные лекарственные препараты до пациента просто не дойдут, так как проходят строгий контроль на каждом этапе, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:38
2021-06-12T16:38
алла самойлова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576601339_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_20b283c41c88e9964af4704e485eceb1.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Недоброкачественные лекарственные препараты до пациента просто не дойдут, так как проходят строгий контроль на каждом этапе, заявила в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы не просто говорим, хороший это препарат или плохой, а на каждом этапе строго контролируем его соответствие показателям, например, стерильности, токсичности, иммуногенности и другим. На каждом этапе есть четкие стандартные операционные процедуры. Это единые правила проверки во всех лабораториях, которые по сути являются обязательными к исполнению. Если они не соблюдены, препарат в гражданский оборот не попадет", - сказала Самойлова.Она пояснила, что контроль препаратов, которые должны попасть к пациенту, осуществляется сначала у производителя на стадии выпуска из производства, потом в лабораториях Росздравнадзора. Ни одна серия лекарственного препарата не выходит в гражданский оборот без строгого контроля качества и безопасности, подчеркнула собеседница агентства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210612/vaktsina-1736760386.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576601339_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e293c6a92d39a8fe648625e196fdd042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алла самойлова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
В Росздравнадзоре рассказали о контроле над производством лекарств
16:38 12.06.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк

Глава Росздравнадзора заявила, что недоброкачественные препараты не дойдут до пациентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Недоброкачественные лекарственные препараты до пациента просто не дойдут, так как проходят строгий контроль на каждом этапе, заявила в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы не просто говорим, хороший это препарат или плохой, а на каждом этапе строго контролируем его соответствие показателям, например, стерильности, токсичности, иммуногенности и другим. На каждом этапе есть четкие стандартные операционные процедуры. Это единые правила проверки во всех лабораториях, которые по сути являются обязательными к исполнению. Если они не соблюдены, препарат в гражданский оборот не попадет", - сказала Самойлова.
Она пояснила, что контроль препаратов, которые должны попасть к пациенту, осуществляется сначала у производителя на стадии выпуска из производства, потом в лабораториях Росздравнадзора. Ни одна серия лекарственного препарата не выходит в гражданский оборот без строгого контроля качества и безопасности, подчеркнула собеседница агентства.
Читайте полный текст интервью >>>
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 15:32Распространение коронавируса
Гинцбург пообещал разработать детскую вакцину от COVID-19 к 15 сентября
 
Алла СамойловаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ
09:10В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:09Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
Лента новостейМолния