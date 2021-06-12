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День России
День России - РИА Новости, 12.06.2021
День России
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T01:03
2021-06-12T01:03
россия
день россии
рсфср
единая россия
борис ельцин
справки
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ. 12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112). День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами. В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы. В 2007 году в преддверии праздника активисты молодежных организаций "Единая Россия" и "Молодая Гвардия" впервые провели всероссийскую акцию "Российский триколор", в ходе которой россиянам было вручено более миллиона ленточек цветов национального флага. С этого года акция также стала традицией.Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения героев труда и награждение Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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россия, день россии, рсфср, единая россия, борис ельцин, справки

День России

01:03 12.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России
Девушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.
12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.
Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.
В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы.
В 2007 году в преддверии праздника активисты молодежных организаций "Единая Россия" и "Молодая Гвардия" впервые провели всероссийскую акцию "Российский триколор", в ходе которой россиянам было вручено более миллиона ленточек цветов национального флага. С этого года акция также стала традицией.
Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения героев труда и награждение Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияДень РоссииРСФСРЕдиная РоссияБорис ЕльцинСправки
 
 
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