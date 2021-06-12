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Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России

Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России - РИА Новости, 12.06.2021

Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением по случаю Дня России. Его заявление размещено на сайте Госдепа. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T07:25

2021-06-12T07:25

2021-06-12T08:52

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением по случаю Дня России. Его заявление размещено на сайте Госдепа.По его словам, США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в вопросах, представляющих глобальный интерес.В то же время отношения между двумя странами, как не раз заявляла и Москва, и Вашингтон, находятся "в низшей точке" развития. Они ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.В Женеве 16 июня пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена в статусе президентов. В Кремле заявили, что она очень важна, однако потенциал разногласий настолько велик, что ожидать от нее много не стоит.

https://ria.ru/20210608/vstrecha-1736092925.html

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день россии, политика, россия, энтони блинкен, сша, в мире