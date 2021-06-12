Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:25 12.06.2021 (обновлено: 08:52 12.06.2021)
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года.
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Глава Госдепа США Блинкен поздравил россиян с Днем России
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением по случаю Дня России. Его заявление размещено на сайте Госдепа.
"От лица правительства США я поздравляю граждан России. <...> Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений", — говорится в обращении дипломата.
По его словам, США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в вопросах, представляющих глобальный интерес.
В то же время отношения между двумя странами, как не раз заявляла и Москва, и Вашингтон, находятся "в низшей точке" развития. Они ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.
Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.
В Женеве 16 июня пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена в статусе президентов. В Кремле заявили, что она очень важна, однако потенциал разногласий настолько велик, что ожидать от нее много не стоит.