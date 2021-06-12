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Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России - РИА Новости, 12.06.2021
Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением по случаю Дня России. Его заявление размещено на сайте Госдепа. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T07:25
2021-06-12T08:52
день россии
политика
россия
энтони блинкен
сша
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением по случаю Дня России. Его заявление размещено на сайте Госдепа.По его словам, США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в вопросах, представляющих глобальный интерес.В то же время отношения между двумя странами, как не раз заявляла и Москва, и Вашингтон, находятся "в низшей точке" развития. Они ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.В Женеве 16 июня пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена в статусе президентов. В Кремле заявили, что она очень важна, однако потенциал разногласий настолько велик, что ожидать от нее много не стоит.
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день россии, политика, россия, энтони блинкен, сша, в мире
Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:25 12.06.2021 (обновлено: 08:52 12.06.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool

Глава Госдепа США Блинкен поздравил россиян с Днем России

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением по случаю Дня России. Его заявление размещено на сайте Госдепа.

"От лица правительства США я поздравляю граждан России. <...> Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений", — говорится в обращении дипломата.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Энтони Блинкен
Госсекретарь США
По его словам, США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в вопросах, представляющих глобальный интерес.
В то же время отношения между двумя странами, как не раз заявляла и Москва, и Вашингтон, находятся "в низшей точке" развития. Они ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.
Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.
В Женеве 16 июня пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена в статусе президентов. В Кремле заявили, что она очень важна, однако потенциал разногласий настолько велик, что ожидать от нее много не стоит.
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