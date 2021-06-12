https://ria.ru/20210612/pozdravlenie-1736718139.html

Сирийские школьники поздравили военных ВМФ с Днем России

Сирийские школьники поздравили военных ВМФ с Днем России - РИА Новости, 12.06.2021

Сирийские школьники поздравили военных ВМФ с Днем России

Российских моряков с малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и патрульного корабля "Василий Быков", а также военнослужащих пункта материально-технического... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T05:10

2021-06-12T05:10

2021-06-12T05:10

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день россии

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сирия

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ТАРТУС (Сирия), 12 июн - РИА Новости. Российских моряков с малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и патрульного корабля "Василий Быков", а также военнослужащих пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота в сирийском Тартусе с Днем России поздравили местные дети из ансамбля "Астарта", выступив с песнями на русском языке.Концерт прошел непосредственно на причале ПМТО, рядом с боевыми кораблями. Аккомпанировал сирийским школьникам оркестр российских военных.Одна из сирийских школьниц спела песню "Надежда – мой компас земной", другой школьник в экспрессивной манере исполнил "Комбат". Несмотря на недочеты исполнителей с точки зрения вокала, военные хлопали и подпевали.Как отметила преподаватель русского в сирийской школе Наталья Колонских, курсы языка как второго иностранного ввели в школах Сирии шесть лет назад. "Года четыре назад я основала творческий коллектив "Астарта" и начала обучать их вначале песням, чтобы улучшить произношение. Потом нашлись таланты - и все пошло-поехало", - рассказала она."Я пела "Искала", "Районы и кварталы", "Динамит". Я учусь в 10-м классе. Я очень рада, что сейчас мы здесь, в Тартусе, на этом прекрасном концерте", - сообщила журналистам на русском сирийская девочка Ная Дайюб.Как отметил один из военных РФ, концерт вызвал у него очень трогательные ощущения. "Особенно очень радует то, что здесь выступили юные представители той стороны, которую мы защищаем. Это дает понять, что людям, проживающим здесь, особенно юному поколению, не все равно, что мы находимся вдали от своих семей. От жен, детей, близких", - поделился впечатлениями военнослужащий.

https://ria.ru/20210612/pozdravlenie-1736717846.html

https://ria.ru/20210612/prazdnik-1736438444.html

россия

тартус (город)

сирия

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россия, день россии, тартус (город), сирия, общество