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Эксперт оценил заявление о риске войны из-за "Северного потока — 2"
Эксперт оценил заявление о риске войны из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.06.2021
Эксперт оценил заявление о риске войны из-за "Северного потока — 2"
Украинский "Нафтогаз" заявлением о рисках начала полномасштабной войны из-за завершения строительства трубопровода "Северный поток – 2" просто повторил... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:21
2021-06-12T17:21
россия
павел каневский
северный поток — 2
нафтогаз украины
украина
экономика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" заявлением о рисках начала полномасштабной войны из-за завершения строительства трубопровода "Северный поток – 2" просто повторил традиционную позицию Киева в преддверии встречи президентов России и США 16 июня в Женеве, заявил РИА Новости доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Каневский.Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Bloomberg заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. По мнению главы "Нафтогаза", завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада". Витренко также заявил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока – 2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.Он напомнил, что Зеленский уже несколько раз публично говорил об ошибочности позиции США и не раз пытался донести это до Байдена.По мнению эксперта, Украина просто актуализировала свою позицию по "Северному потоку — 2" накануне встречи Путина и Байдена. "Я думаю, что они ее еще будут актуализировать много раз. Байден уже обещал позвать Зеленского в Вашингтон после завершения своего европейского турне. Я думаю, что Зеленский там еще раз озвучит позицию Украины по этому вопросу – это позиция не только Украины, но и Польши и балтийских республик", - отметил он."Давление на "Северный поток — 2" сохранится даже после того, как он будет введен в строй", - заключил эксперт.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в пятницу сообщил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется в конце июля в Вашингтоне.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210610/germaniya-1736550033.html
https://ria.ru/20210609/tsel-1736374046.html
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россия, павел каневский, северный поток — 2, нафтогаз украины, украина, экономика
Эксперт оценил заявление о риске войны из-за "Северного потока — 2"
17:21 12.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Политолог Каневский оценил заявление главы "Нафтогаза" о войне из-за "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" заявлением о рисках начала полномасштабной войны из-за завершения строительства трубопровода "Северный поток – 2" просто повторил традиционную позицию Киева в преддверии встречи президентов России и США 16 июня в Женеве, заявил РИА Новости доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Каневский.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Bloomberg заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. По мнению главы "Нафтогаза", завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада". Витренко также заявил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока – 2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.
"Я думаю, это фигуральное выражение – речь идет, скорее, об экономических или газовых войнах. Была повторена позиция, которую Украина уже давно занимает в отношении "Северного потока", считая его геополитическим оружием в руках России. Ничего нового по сути сказано не было. Украина была крайне разочарована достаточно мягкой позицией администрации Байдена по отношению к "Северному потоку", для которой сохранение нормальных отношений со своими союзниками в Западной Европе перевесило чашу весов", - сказал Каневский.
Он напомнил, что Зеленский уже несколько раз публично говорил об ошибочности позиции США и не раз пытался донести это до Байдена.
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По мнению эксперта, Украина просто актуализировала свою позицию по "Северному потоку — 2" накануне встречи Путина и Байдена. "Я думаю, что они ее еще будут актуализировать много раз. Байден уже обещал позвать Зеленского в Вашингтон после завершения своего европейского турне. Я думаю, что Зеленский там еще раз озвучит позицию Украины по этому вопросу – это позиция не только Украины, но и Польши и балтийских республик", - отметил он.
"Давление на "Северный поток — 2" сохранится даже после того, как он будет введен в строй", - заключил эксперт.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в пятницу сообщил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется в конце июля в Вашингтоне.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2".
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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РоссияПавел КаневскийСеверный поток — 2Нафтогаз УкраиныУкраинаЭкономика
 
 
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