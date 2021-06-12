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Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья
Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья - РИА Новости, 12.06.2021
Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин рассказал РИА Новости, какие этапы пройдет... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:12
2021-06-12T09:12
александр пронин
спид
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин рассказал РИА Новости, какие этапы пройдет ВИЧ-инфицированный при обращении в СПИД-центр."Мы научим его как правильно, приверженно принимать терапию, подберем схему, которая не изменит качество жизни и будет максимально хорошо переноситься, и будем контролировать его лабораторные показатели и состояние здоровья в целом", - поделился ПронинВрач отметил, что Московская область - регион, в котором назначение антиретровирусной терапии (АРТ) осуществляется в день подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции. Медицинская помощь, включая исследования и лекарственные препараты, оказывается совершенно бесплатно.Жители Московской области 12 и 13 июня смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах, а также получить профессиональную консультацию специалиста.
https://ria.ru/20210612/komar-1736720561.html
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александр пронин, спид, московская область (подмосковье), общество
Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья
09:12 12.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр по профилактике и борьбе со СПИДом
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции в Подмосковье рассказал о работе СПИД-центра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин рассказал РИА Новости, какие этапы пройдет ВИЧ-инфицированный при обращении в СПИД-центр.
"Мы научим его как правильно, приверженно принимать терапию, подберем схему, которая не изменит качество жизни и будет максимально хорошо переноситься, и будем контролировать его лабораторные показатели и состояние здоровья в целом", - поделился Пронин
Комар - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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Врач отметил, что Московская область - регион, в котором назначение антиретровирусной терапии (АРТ) осуществляется в день подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции. Медицинская помощь, включая исследования и лекарственные препараты, оказывается совершенно бесплатно.
"Да, многое зависит от самого пациента, от состояния его здоровья, от наличия сопутствующих заболеваний, а также от его готовности к приему препаратов, выполнению рекомендаций специалистов, ведению здорового образа жизни. Но не стоит думать о препятствиях и каких-либо неудобствах. Медицинские специалисты действуют только в интересах пациента. Помните, что мы рядом и всегда готовы помочь!" - подчеркнул Пронин.
Жители Московской области 12 и 13 июня смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах, а также получить профессиональную консультацию специалиста.
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Александр ПронинСПИДМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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