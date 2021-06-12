https://ria.ru/20210612/podmoskove-1736724511.html

Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья

Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья - РИА Новости, 12.06.2021

Врач рассказал, какую помощь можно получить в СПИД-центре Подмосковья

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин рассказал РИА Новости, какие этапы пройдет... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T09:12

2021-06-12T09:12

2021-06-12T09:12

александр пронин

спид

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин рассказал РИА Новости, какие этапы пройдет ВИЧ-инфицированный при обращении в СПИД-центр."Мы научим его как правильно, приверженно принимать терапию, подберем схему, которая не изменит качество жизни и будет максимально хорошо переноситься, и будем контролировать его лабораторные показатели и состояние здоровья в целом", - поделился ПронинВрач отметил, что Московская область - регион, в котором назначение антиретровирусной терапии (АРТ) осуществляется в день подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции. Медицинская помощь, включая исследования и лекарственные препараты, оказывается совершенно бесплатно.Жители Московской области 12 и 13 июня смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах, а также получить профессиональную консультацию специалиста.

https://ria.ru/20210612/komar-1736720561.html

https://ria.ru/20210605/spid-1735418325.html

московская область (подмосковье)

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2021

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александр пронин, спид, московская область (подмосковье), общество