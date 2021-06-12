https://ria.ru/20210612/peskov-1736768764.html

Песков рассказал о работе администрации президента в нерабочие дни

Песков рассказал о работе администрации президента в нерабочие дни - РИА Новости, 12.06.2021

Песков рассказал о работе администрации президента в нерабочие дни

Подразделения администрации президента РФ, обеспечивающие мероприятия главы государства, будут как всегда работать, несмотря на нерабочие дни в Москве, заявил... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T16:36

2021-06-12T16:36

2021-06-12T16:36

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения администрации президента РФ, обеспечивающие мероприятия главы государства, будут как всегда работать, несмотря на нерабочие дни в Москве, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В столицу из-за роста числа заболевших коронавирусом по указу мэра возвращаются ограничения, неделя с 15 до 20 июня объявлена нерабочей."Те подразделения администрации, которые обеспечивают мероприятия главы государства, будут как всегда работать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210612/vykhodnye-1736756563.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, москва, политика