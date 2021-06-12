https://ria.ru/20210612/peskov-1736767746.html

Песков прокомментировал возможность продления выходных во всей России

Песков прокомментировал возможность продления выходных во всей России - РИА Новости, 12.06.2021

Песков прокомментировал возможность продления выходных во всей России

Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T16:26

2021-06-12T16:26

2021-06-12T21:06

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Таким образом, "длинные выходные" в столице продлятся девять дней — с 12 по 20 июня."По федеральному уровню в настоящее время решений нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны.

https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html

россия

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россия, дмитрий песков, общество