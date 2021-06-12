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Песков прокомментировал возможность продления выходных во всей России
Песков прокомментировал возможность продления выходных во всей России - РИА Новости, 12.06.2021
Песков прокомментировал возможность продления выходных во всей России
Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:26
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россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Таким образом, "длинные выходные" в столице продлятся девять дней — с 12 по 20 июня."По федеральному уровню в настоящее время решений нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны.
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россия, дмитрий песков, общество
Песков прокомментировал возможность продления выходных во всей России
16:26 12.06.2021 (обновлено: 21:06 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Песков сообщил, что решения о распространении выходных с 15 по 19 июня на всю Россию пока нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Таким образом, "длинные выходные" в столице продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
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"По федеральному уровню в настоящее время решений нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны.
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
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