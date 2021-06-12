https://ria.ru/20210612/parizh-1736727738.html
В Париже разогнали крупную уличную вечеринку
В Париже разогнали крупную уличную вечеринку - РИА Новости, 12.06.2021
В Париже разогнали крупную уличную вечеринку
Полицейские разогнали масштабную вечеринку в центре Парижа, которая проходила в нарушение санитарных норм и комендантского часа, правоохранители применяли... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:59
2021-06-12T09:59
2021-06-12T09:59
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полицейские разогнали масштабную вечеринку в центре Парижа, которая проходила в нарушение санитарных норм и комендантского часа, правоохранители применяли слезоточивый газ, сообщает телеканал BFMTV.По данным канала, вечеринка проходила на открытом пространстве перед Домом инвалидов в Париже вечером в пятницу. Собравшиеся были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Организаторы мероприятия призывали собраться всех желающих через соцсети.Полиция вмешалась, чтобы пресечь массовое скопление людей. При этом, по данным канала, разгон собравшихся происходил "относительно мирно". Тем не менее, в спецподразделения полиции участники вечеринки кидали подручные предметы – в основном пивные бутылки, а правоохранители применяли в ответ слезоточивый газ.Префектура полиции Парижа в своем Twitter отметила, что на вечеринке "в нарушение санитарных норм" присутствовало "несколько сотен участников".Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, власти Франции пока не отменили ношение масок как в помещениях, так и на улицах. В обязательном порядке маски на улицах придется носить как минимум до конца месяца, предупреждал французский президент Эммануэль Макрон.
https://ria.ru/20210608/vecherinka-1736110647.html
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, париж, в мире
В Париже разогнали крупную уличную вечеринку
Полицейские разогнали масштабную вечеринку в Париже из-за нарушения санитарных норм