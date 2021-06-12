https://ria.ru/20210612/parfenon-1736720823.html

Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона

Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона - РИА Новости, 12.06.2021

Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона

Новые бетонные дорожки на Акрополе в Афинах вызвали критику части общественности и ряда ученых, заявивших, что археологический памятник "зацементировали"... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:14

2021-06-12T08:14

2021-06-12T08:38

манолис коррес

афинский акрополь

юнеско

греция

афины

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АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Новые бетонные дорожки на Акрополе в Афинах вызвали критику части общественности и ряда ученых, заявивших, что археологический памятник "зацементировали". Руководитель реставрационных работ, председатель комитета по сохранению памятников Акрополя Манолис Коррес объяснил, что дорожки проложены в соответствии с археологическими данными, ЮНЕСКО в курсе работ, а покрытие в случае необходимости можно снять за день.Ученый с мировым именем, член Афинской академии, автор десятков научных публикаций Коррес вместе с министром культуры страны Линой Мендони провел экскурсию для иностранных журналистов и рассказал об уже проведенных и запланированных на Акрополе работах, подвергшихся критике.Дорожки на Акрополе вызвали особенно жесткую критику. Их сделали еще в октябре 2020 года, но 7 ноября в стране был введен всеобщий карантин, и обсуждать их стали только после того, как в конце марта власти Греции разрешили посещать археологические памятники под открытым небом. Некоторые археологи и ряд СМИ начали писать, что Акрополь "зацементировали", в соцсетях появились утверждения, что древний памятник "закатали в асфальт", чтобы Акрополь могло посещать больше туристов.Афинский Акрополь до пандемии посещали более 3,5 миллиона человек в год. Из-за огромного потока людей проложенные на Акрополе в конце 1970-х годов цементные дорожки разрушились. Как сообщили РИА Новости в министерстве культуры, ежегодно 150-160 человек получали травмы из-за неровностей дороги. По новым дорожкам удобнее ходить туристам, они открывают доступ к достопримечательности для людей с инвалидностью."Мы твердо придерживаемся принципа, который говорит - не меняем того, что существовало. Мы уважаем то, что существовало", - сказал Коррес, по словам которого, все работы проведены в соответствии с научными исследованиями."Первые тротуары на Панафинейской дороге были спроектированы в 1976 году, одобрены в 1977 году и в 1978 году, то есть более 40 лет назад, реализованы. Тогда было бетонное покрытие, похожее на это новое, но не такое хорошее, оно было более грубым, было хуже. Ответственным за работы был Иоаннис Травлос, прекрасный знаток архитектуры древних греков и особенно исторической топографии в Афинах и окрестностях – Элевсине, Сунионе. Иоаннис Травлос предложил сделать дорожки из бетона. По ширине она была примерно как сегодняшняя. Она отличается на первых 45 метрах от Пропилеев до Парфенона. Сегодняшний проект следует древним линиям и поэтому более широкий. Проект Травлоса имел в среднем ширину 5-5,5 метра. Наш проект имеет такую же ширину на большей части дороги, мы следуем тем же границам, которые были у Травлоса. Но возле Пропилеев дорога расширяется до 18,5 метра", - сказал академик, который работает на Акрополе с 1975 года.По его словам, древние греки строили дорогу так, чтобы согласовать с пятью пространствами и пятью входами Пропилеев, через которые на Акрополь поднимались известные Панафинейские процессии."Люди заходили на площадь между Пропилеями и Парфеноном. Эта площадь шириной 18,5 метра. Затем процессия уменьшалась, она шла к большой площади между Эрехтейоном и Парфеноном, в глубине которой был храм. Вдоль Парфенона людей было меньше, поэтому последние метры дороги узкие. У них всего четыре метра ширина. Такова была необходимость", - отметил Коррес.Убрать можно за деньАрхеолог подчеркнул, что все работы являются обратимыми – месту можно вернуть прежний вид."При любом вмешательстве в историческую среду мы следуем принципу обратимости. Этот принцип выполняется в Греции систематически уже с 1960 года. Это принцип был предложен греческой стороной в 1962 году, за два года до Венецианской хартии (по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных мест), которая является уставной хартией и до сих пор определяет основу каждого законодательства по историческим памятникам. Сегодня она выполняется во всем мире. Естественно, этот принцип выполняется и в стране своего происхождения", - сказал Коррес."Все эти поверхности можно снять все полностью, если это потребуется, в течение одного дня. Все полностью. Потому что внизу непосредственно на камень под бетон проложена пленка", - заявил ученый.По его словам, часть поверхности возле Парфенона планировали убрать через шесть месяцев, чтобы после того, как бетон наберет большую крепость, проконтролировать на практике концепцию обратимости. "Это было показано в присутствии персонала Акрополя и других заинтересованных лиц, все увидели это. Было сделано видео, на нем видно, как легко, за минуты убирается полностью все. Нужен лишь небольшой рычаг, чтобы поднять поверхность. Ее убрать легче, чем приставшую к сковороде еду на нашей кухне", - отметил хранитель Акрополя.Он заявил, что реставраторы не были свободны в выборе материалов для дорожек. "Одни говорят – сделайте деревянными, другие говорят - сделайте стеклянными, третий говорят - выложите плиты. Все это хорошо, но мы не свободны. Потому что здесь никогда не было плиточного покрытия, это всегда был только камень. Если были бы плиты, то мы, естественно, сделали бы мраморные плиты, из какого-то камня. Но его никогда не было. Мы не свободны. Мы жестко связаны тем, что существовало. То, что вы видите, очень скромно. Просто бетонное покрытие, как его видел и Травлос. Оно лучшего качества, чем тогда, и, конечно, идет по линиям, которые были проложены", - сказал ученый."Мы оставили некоторые участки без покрытия, свободными, чтобы можно было понять, что покрытие согласуется со скалой", - добавил он.На вопрос, обращалась ли к нему ЮНЕСКО, ученый ответил, что нет. "ЮНЕСКО не говорила со мной. Если ЮНЕСКО пожелает поговорить со мной, с Манолисом Корресом, она получит все объяснения, которые требуются", - сказал ученый.Академик не стал комментировать заявления тех археологов, которые раскритиковали работу. "Не буду комментировать, потому что они не приглашали обсудить прежде, чем судить. Они не верят в диалог. Мы обсуждали с разными учеными и слушали разные мнения, и с некоторыми согласились. Весь процесс согласования является демократическим, не диктаторским. В обсуждении участвовали архитекторы, реставраторы, инженеры, археологи. И мы являемся продолжателями того, что было начато. …Если они хотят иметь точную информацию, мы в их распоряжении", - сказал Коррес.Министр культуры Лина Мендони отметила, что каждый памятник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обязывает государство-члена организации информировать о мельчайших изменениях. "Мы сказали ЮНЕСКО, что будем делать, проинформировали и о дорожках, и о всех других работах, как предупреждали и в 2002, и в 2012 годах", - пояснила министр.На вопрос, была ли критика, она ответила: "Нет". "Поскольку создался шум разными людьми, которые полагают, что неправильно были сделаны дорожки, ЮНЕСКО потребовала информацию. Эту информацию она получила от генерального секретаря по культуре. В первой половине ноября, независимо от ЮНЕСКО, это в нашей программе, состоится международный форум, который обсудит все работы, которые были проведены и которые запланировало министерство культуры. Это будет восьмой форум. Господин Коррес сможет проинформировать их, как и другие представители минкультуры. Коррес – это человек, который знает Акрополь лучше кого-либо", - сказала Мендони.ЭстетикаКоррес подчеркнул, что в классическую эпоху древней Греции, в V веке до нашей эры, афиняне радикально изменили Акрополь, выровняли площадь на вершине скалы. Но и сейчас Акрополь выглядит иначе, чем 200 лет назад."Большую часть своего существования на протяжении веков Акрополь прошел как крепость. И меньшую часть прошел как место посещения с большой духовной ценностью, художественного выражения, символического для древнего государства. Он был микенской крепостью. Он стал крепостью Афин. В 300 году после рождества Христова начали строить различные здания вокруг него. Пришли франки (в начале XIII века) и превратили в крепость, затем турки, которые оставались здесь почти 380 лет. Тогда все застраивалось. Здесь было очень много домов, вы знаете это по гравюрам. Под домами, в подвалах, были выбиты цистерны для сбора дождевых вод. Скала утеряла свою естественную поверхность, которая была в классическую эпоху. Остались небольшие части свидетелей древней поверхности", - пояснил ученый.По его словам, во время больших раскопок в середине и в конце XIX века был выровнен весь Акрополь, убрали четыре метра наносов, а у Пропилеев - пять метров. "Это была высота дома в полтора этажа. Колонны Пропилеев до середины были занесены. За два с половиной десятилетия это было убрано", - сказал он.Новый этап работ был связан с развитием туризма. "Туризм стал феноменом нашей эпохи после войны. Тогда были большие работы в Афинах в целом. Государство организовало место для Афинского фестиваля. Одновременно были преобразованы огромные площади вблизи Акрополя, они давали возможность подойти к Акрополю и Филопаппу. Все это имело цель представить новые послевоенные Афины с сокровищем, с творениями Акрополя, доступные для всех… Сегодня перед нами те же проблемы, что и тогда", - отметил Коррес.В беседе с журналистами возник вопрос о влиянии реставрационных работ на памятник с эстетической точки зрения. "Любое вмешательство в какой-либо памятник эстетически вызывает проблемы. Нет вмешательства без эстетических проблемы. Это знают реставраторы, и, как говорил наш учитель, реставрационный процесс – это противоречивая деятельность. Решает одну проблему и создает другую проблему. Но что имеет значение - это сопоставить, какова польза и каков ущерб, потеря", - сказал Коррес.Как заявил ученый, польза не только в том, что посетителям будет удобнее. "Польза будет, если посетитель впервые воспримет древний образ. Он не видел ничего, все смотрели, куда ступать. Все шли, глядя вниз, и только затем видели памятники, произведения архитектуры. А знаете, насколько лучше смотреть по сторонам в то время, когда движешься? В движении есть картина перспективы. Сейчас можно идти и не смотреть куда ступить, как сохранить равновесие, кто рядом и не толкнет ли тебя. Этого нам удалось добиться за счет дорожек, и сейчас можешь идти и радоваться памятникам", - сказал академик."Здесь, на Акрополе должно быть сделано еще очень много. И мы оптимисты. Мы должны торопиться. Посмотрите на мой возраст прежде всего. Мне не 30 лет, когда я говорил – время бесконечно. И сейчас мы видим, что восстановительные работы на Парфеноне мы не должны останавливать", - добавил Коррес.Министр культуры сказала, что реставрационные работы вызвали не просто позитивные комментарии, но и восхищение международного сообщества. "Эти люди сделали греческую школу реставрации, мы обязаны этим людям. Мы им доверяем и продолжаем доверять. Эти люди знают лучше других памятники Акрополя и не только. С самого начала мы говорили – картина Акрополя это картина страны. …Греческая цивилизация была цивилизацией, направленной на внешний мир. Это мы хотим усилить и продолжить", - заявила Мендони.

https://ria.ru/20200620/1573222169.html

https://ria.ru/20170215/1488023502.html

https://ria.ru/20200518/1571611312.html

https://ria.ru/20201115/gretsiya-1584457467.html

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манолис коррес, афинский акрополь, юнеско, греция, афины, в мире