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"Превентивный удар". Американцы оценили ответ Путина на выпад Байдена
"Превентивный удар". Американцы оценили ответ Путина на выпад Байдена - РИА Новости, 12.06.2021
"Превентивный удар". Американцы оценили ответ Путина на выпад Байдена
Читатели сайта Fox News оценили ответ президента России Владимира Путина на выпад главы Белого дома Джо Байдена. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T20:44
2021-06-12T21:14
россия
дональд трамп
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели сайта Fox News оценили ответ президента России Владимира Путина на выпад главы Белого дома Джо Байдена.В марте президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за "вмешательство в выборы". Российский лидер в интервью NBC заявил, что высказывание коллеги его не удивило. Путин также сравнил американского президента Джо Байдена с его предшественником Дональдом Трампом и отметил, что нынешний глава Белого дома — карьерный политик, который провел практически всю взрослую жизнь в этой сфере. Трампа он назвал "экстраординарной личностью и талантливым человеком"."Президент России знает, что Байден — слабак! Демократы годами настаивали на "сговоре России" с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка", — написал 408-208line."Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. &lt;…&gt; Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его", — считает FBtry3of43."Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную", — уверен argon21."Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны", — отметил FranNC994."Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно, — под своей пятой", — убежден abby9472619."Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьезных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем", — подытожил austin2020.
https://ria.ru/20210612/putin-1736744387.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/1736714275.html
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россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире
"Превентивный удар". Американцы оценили ответ Путина на выпад Байдена
20:44 12.06.2021 (обновлено: 21:14 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Американцы оценили ответ Путина на скандальное высказывание Байдена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели сайта Fox News оценили ответ президента России Владимира Путина на выпад главы Белого дома Джо Байдена.
В марте президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за "вмешательство в выборы". Российский лидер в интервью NBC заявил, что высказывание коллеги его не удивило. Путин также сравнил американского президента Джо Байдена с его предшественником Дональдом Трампом и отметил, что нынешний глава Белого дома — карьерный политик, который провел практически всю взрослую жизнь в этой сфере. Трампа он назвал "экстраординарной личностью и талантливым человеком".
"Президент России знает, что Байден — слабак! Демократы годами настаивали на "сговоре России" с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка", — написал 408-208line.

"Путин нанес превентивный удар по Байдену перед встречей", — уверен jeff11038.

"Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. <…> Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его", — считает FBtry3of43.
"Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную", — уверен argon21.
"Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны", — отметил FranNC994.
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"Владимир посмеивается над способностью Джо подниматься по лестнице", — сыронизировал howaboutnow.
"Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьезных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем", — подытожил austin2020.
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РоссияДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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