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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210612/oreyro-1736718293.html
Наталия Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником
Наталия Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2021
Наталия Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником
Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро записала поздравление с Днем России на русском языке, следует из видео, опубликованного на сайте... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T05:23
2021-06-12T06:38
культура
россия
день россии
наталия орейро
общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн – РИА Новости. Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро записала поздравление с Днем России на русском языке, следует из видео, опубликованного на сайте посольства РФ в Аргентине.На записи Орейро в кокошнике произносит слова: "Россия для меня тоже родина. Я вас люблю", а затем посылает воздушный поцелуй.На видео размещено поздравление "С Днем России" и флаги Аргентины и Уругвая.Ранее представитель певицы Вивиана Стальоне сообщила РИА Новости, что Орейро попросила гражданство России. Латиноамериканская актриса отмечала, что не планирует жить в России, однако стремится получить гражданство в качестве признательности за любовь россиян.Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".
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россия, день россии, наталия орейро, общество
Наталия Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником
05:23 12.06.2021 (обновлено: 06:38 12.06.2021)
 

Уругвайская певица Наталия Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн – РИА Новости. Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро записала поздравление с Днем России на русском языке, следует из видео, опубликованного на сайте посольства РФ в Аргентине.
На записи Орейро в кокошнике произносит слова: "Россия для меня тоже родина. Я вас люблю", а затем посылает воздушный поцелуй.
На видео размещено поздравление "С Днем России" и флаги Аргентины и Уругвая.
Ранее представитель певицы Вивиана Стальоне сообщила РИА Новости, что Орейро попросила гражданство России. Латиноамериканская актриса отмечала, что не планирует жить в России, однако стремится получить гражданство в качестве признательности за любовь россиян.
Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".
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КультураРоссияДень РоссииНаталия ОрейроОбщество
 
 
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