https://ria.ru/20210612/orel-1736723921.html
Орел получил статус "Литературной столицы России"
Орел получил статус "Литературной столицы России" - РИА Новости, 12.06.2021
Орел получил статус "Литературной столицы России"
Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", сообщил на своей странице в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:04
2021-06-12T09:04
2021-06-12T09:38
культура
андрей клычков
иван бунин
орловская область
орел
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569846933_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6770bdc91e8e0bbab4411800240d0559.jpg
БРЯНСК, 12 июн - РИА Новости. Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", сообщил на своей странице в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков."…Сегодняшний день стал особенным в исторической хронике новой Орловщины. Мы наконец-то получили официальный статус "Литературной столицы России"!" - отметил он.Как указал Клычков, проект маркетинговой стратегии региона разрабатывался более года и включал серию предложений по брендированию. В числе приоритетов числилось закрепление звания "Литературной столицы".С орловской землей связано творчество классиков русской литературы Ивана Тургенева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Леонида Андреева.По его словам, туристским ресурсам и литературным музеям Орловщины теперь предстоит проработать и визуализировать бренд, благодаря которому регион станет еще более узнаваемым на "туристической карте" страны.
https://ria.ru/20210609/premiya-1736259138.html
орловская область
орел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569846933_59:0:1728:1252_1920x0_80_0_0_56e5676e667c32a0e36ccb0620cef60e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клычков, иван бунин, орловская область, орел
Орел получил статус "Литературной столицы России"
09:04 12.06.2021 (обновлено: 09:38 12.06.2021)
Орел получил статус "Литературной столицы России", сообщил губернатор Андрей Клычков.