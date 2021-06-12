https://ria.ru/20210612/orel-1736723921.html

Орел получил статус "Литературной столицы России"

Орел получил статус "Литературной столицы России" - РИА Новости, 12.06.2021

Орел получил статус "Литературной столицы России"

Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", сообщил на своей странице в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T09:04

2021-06-12T09:04

2021-06-12T09:38

культура

андрей клычков

иван бунин

орловская область

орел

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БРЯНСК, 12 июн - РИА Новости. Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", сообщил на своей странице в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков."…Сегодняшний день стал особенным в исторической хронике новой Орловщины. Мы наконец-то получили официальный статус "Литературной столицы России"!" - отметил он.Как указал Клычков, проект маркетинговой стратегии региона разрабатывался более года и включал серию предложений по брендированию. В числе приоритетов числилось закрепление звания "Литературной столицы".С орловской землей связано творчество классиков русской литературы Ивана Тургенева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Леонида Андреева.По его словам, туристским ресурсам и литературным музеям Орловщины теперь предстоит проработать и визуализировать бренд, благодаря которому регион станет еще более узнаваемым на "туристической карте" страны.

https://ria.ru/20210609/premiya-1736259138.html

орловская область

орел

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клычков, иван бунин, орловская область, орел