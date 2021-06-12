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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210612/orel-1736723921.html
Орел получил статус "Литературной столицы России"
Орел получил статус "Литературной столицы России" - РИА Новости, 12.06.2021
Орел получил статус "Литературной столицы России"
Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", сообщил на своей странице в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:04
2021-06-12T09:38
культура
андрей клычков
иван бунин
орловская область
орел
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БРЯНСК, 12 июн - РИА Новости. Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", сообщил на своей странице в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков."…Сегодняшний день стал особенным в исторической хронике новой Орловщины. Мы наконец-то получили официальный статус "Литературной столицы России"!" - отметил он.Как указал Клычков, проект маркетинговой стратегии региона разрабатывался более года и включал серию предложений по брендированию. В числе приоритетов числилось закрепление звания "Литературной столицы".С орловской землей связано творчество классиков русской литературы Ивана Тургенева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Леонида Андреева.По его словам, туристским ресурсам и литературным музеям Орловщины теперь предстоит проработать и визуализировать бренд, благодаря которому регион станет еще более узнаваемым на "туристической карте" страны.
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андрей клычков, иван бунин, орловская область, орел
Орел получил статус "Литературной столицы России"
09:04 12.06.2021 (обновлено: 09:38 12.06.2021)
 
© Pixabay / Pixabay/12019 Город Орел
Город Орел - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Pixabay / Pixabay/12019

Орел получил статус "Литературной столицы России", сообщил губернатор Андрей Клычков.

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 12 июн - РИА Новости. Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", сообщил на своей странице в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"…Сегодняшний день стал особенным в исторической хронике новой Орловщины. Мы наконец-то получили официальный статус "Литературной столицы России"!" - отметил он.
Как указал Клычков, проект маркетинговой стратегии региона разрабатывался более года и включал серию предложений по брендированию. В числе приоритетов числилось закрепление звания "Литературной столицы".
"И теперь мы получили этот статус. Звание будет закреплено за регионом официально - Роспатент предоставил музею И.С. Тургенева право на регистрацию товарного знака "Орёл - литературная столица России", - заявил глава региона.
С орловской землей связано творчество классиков русской литературы Ивана Тургенева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Леонида Андреева.
По его словам, туристским ресурсам и литературным музеям Орловщины теперь предстоит проработать и визуализировать бренд, благодаря которому регион станет еще более узнаваемым на "туристической карте" страны.
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КультураАндрей КлычковИван БунинОрловская областьОрел
 
 
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