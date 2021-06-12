https://ria.ru/20210612/operatsiya-1736796216.html
Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката
Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката - РИА Новости, 12.06.2021
Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката
Главу Кисловодска Александра Курбатова прооперировали после падения с электросамоката, сообщила городская администрация. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T21:36
2021-06-12T21:36
2021-06-12T22:42
александр курбатов
россия
общество
кисловодск
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НАЛЬЧИК, 12 июн — РИА Новости. Главу Кисловодска Александра Курбатова прооперировали после падения с электросамоката, сообщила городская администрация."Он находится в реанимации в тяжелом состоянии", — говорится в аккаунте властей в Instagram.Инцидент произошел в субботу. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что Курбатову делают операцию и "врачи борются за его жизнь".Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.Сейчас широко обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Это связано с тем, что в последнее время значительно возросло количество инцидентов с участием этого средства передвижения.Так, в Совфеде предложили продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час.В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с каршеринговыми компаниями: оно, в частности, предусматривает полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями их скорость ограничили до 10 километров в час — до 12 июля, с 13 июля — до 15 километров в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним и пьяным.
https://ria.ru/20210610/rebenok-1736479747.html
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александр курбатов, россия, общество, кисловодск
Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката
21:36 12.06.2021 (обновлено: 22:42 12.06.2021)
Главу Кисловодска Александра Курбатова прооперировали после падения с электросамоката
НАЛЬЧИК, 12 июн — РИА Новости. Главу Кисловодска Александра Курбатова прооперировали после падения с электросамоката, сообщила городская администрация.
"Он находится в реанимации в тяжелом состоянии", — говорится в аккаунте властей в Instagram
.
Инцидент произошел в субботу. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
заявил, что Курбатову делают операцию и "врачи борются за его жизнь".
Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.
Сейчас широко обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Это связано с тем, что в последнее время значительно возросло количество инцидентов с участием этого средства передвижения.
Так, в Совфеде предложили продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час.
В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с каршеринговыми компаниями: оно, в частности, предусматривает полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями их скорость ограничили до 10 километров в час — до 12 июля, с 13 июля — до 15 километров в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним и пьяным.