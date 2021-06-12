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Оперштаб Москвы рассказал, какие учреждения культуры продолжат работать
Оперштаб Москвы рассказал, какие учреждения культуры продолжат работать - РИА Новости, 12.06.2021
Оперштаб Москвы рассказал, какие учреждения культуры продолжат работать
Учреждения культуры, в полной мере соблюдающие COVID-требования, будут работать, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T18:16
2021-06-12T18:16
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Учреждения культуры, в полной мере соблюдающие COVID-требования, будут работать, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы."Учреждения культуры, в которых есть возможность в полной мере соблюдать меры безопасности( ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим и т.д.), будут работать", — говорится в сообщении.В оперштабе уточнили, что решение о нерабочих днях не распространяется на непрерывно действующие организации и производства, медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, указ не распространяется на организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам)."С 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день", — добавили в штабе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/moskva-1736769275.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество
Оперштаб Москвы рассказал, какие учреждения культуры продолжат работать
18:16 12.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Продолжат работать московские учреждения культуры, соблюдающие меры безопасности по COVID-19

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Учреждения культуры, в полной мере соблюдающие COVID-требования, будут работать, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.
"Учреждения культуры, в которых есть возможность в полной мере соблюдать меры безопасности( ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим и т.д.), будут работать", — говорится в сообщении.
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В оперштабе уточнили, что решение о нерабочих днях не распространяется на непрерывно действующие организации и производства, медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, указ не распространяется на организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).
"С 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день", — добавили в штабе.
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