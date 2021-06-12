https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736778912.html

Оперштаб Москвы рассказал, какие учреждения культуры продолжат работать

Оперштаб Москвы рассказал, какие учреждения культуры продолжат работать - РИА Новости, 12.06.2021

Оперштаб Москвы рассказал, какие учреждения культуры продолжат работать

Учреждения культуры, в полной мере соблюдающие COVID-требования, будут работать, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T18:16

2021-06-12T18:16

2021-06-12T18:16

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Учреждения культуры, в полной мере соблюдающие COVID-требования, будут работать, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы."Учреждения культуры, в которых есть возможность в полной мере соблюдать меры безопасности( ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим и т.д.), будут работать", — говорится в сообщении.В оперштабе уточнили, что решение о нерабочих днях не распространяется на непрерывно действующие организации и производства, медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, указ не распространяется на организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам)."С 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день", — добавили в штабе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/moskva-1736769275.html

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2021

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