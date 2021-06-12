https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736773818.html

Московские медучреждения и детские сады будут работать в обычном режиме

Московские медучреждения и детские сады будут работать в обычном режиме - РИА Новости, 12.06.2021

Московские медучреждения и детские сады будут работать в обычном режиме

Все медучреждения Москвы и детские сады продолжат работу в привычном режиме, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:24

2021-06-12T17:24

2021-06-12T17:24

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общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все медучреждения Москвы и детские сады продолжат работу в привычном режиме, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался."Все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме", - сказала Ракова журналистам.

https://ria.ru/20210612/rakova-1736771639.html

москва

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