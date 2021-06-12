https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736766201.html
"Контрольный выстрел": Титов оценил новые ограничения по COVID-19
"Контрольный выстрел": Титов оценил новые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
"Контрольный выстрел": Титов оценил новые ограничения по COVID-19
Новые ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом - "контрольный выстрел" для сектора общепита, отрасли может понадобиться "финансовый спасательный... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:16
2021-06-12T16:16
2021-06-12T17:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис титов
москва
экономика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новые ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом - "контрольный выстрел" для сектора общепита, отрасли может понадобиться "финансовый спасательный круг", заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов."Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но если это произойдёт, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", - сказал Титов.В то же время Титов отметил, что "сегодняшние московские решения - пока не локдаун, может, четверть локдауна". "Поэтому ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный. Пока что речь идёт о незначительных ограничениях и незначительных сроках", - заявил бизнес-омбудсмен."Но все мы знаем, как быстро все может измениться. И я хочу сразу обозначить тяжесть непродуманных решений. Опасность потери рабочих мест, как я и говорил в прошлом году, для социальной ситуации немногим лучше, чем эпидемия. Бизнес готов соблюдать все санитарные ограничения во имя всеобщего здоровья. Все, что мы хотим - это чтобы интересы предпринимателей и их коллективов не становились разменной монетой", - добавил он и призвал россиян прививаться, чтобы прекратить череду локдаунов.В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что из-за осложнившейся ситуации с распространением коронавируса усиливаются меры в столице. В частности, с 13 по 20 июня снова приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общепита, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях вновь вводится запрет на обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис титов, москва, экономика
"Контрольный выстрел": Титов оценил новые ограничения по COVID-19
16:16 12.06.2021 (обновлено: 17:57 12.06.2021)
Бизнес-омбудсмен Титов оценил последствия ограничений по коронавирусу в Москве для общепита
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Новые ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом - "контрольный выстрел" для сектора общепита, отрасли может понадобиться "финансовый спасательный круг", заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов
.
"Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но если это произойдёт, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", - сказал Титов.
"Напоминаю, что для бизнеса, по нашим опросам, новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий. Переложить все потери на плечи одних лишь коммерсантов не удастся", - добавил бизнес-омбудсмен.
В то же время Титов отметил, что "сегодняшние московские решения - пока не локдаун, может, четверть локдауна". "Поэтому ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный. Пока что речь идёт о незначительных ограничениях и незначительных сроках", - заявил бизнес-омбудсмен.
"Но все мы знаем, как быстро все может измениться. И я хочу сразу обозначить тяжесть непродуманных решений. Опасность потери рабочих мест, как я и говорил в прошлом году, для социальной ситуации немногим лучше, чем эпидемия. Бизнес готов соблюдать все санитарные ограничения во имя всеобщего здоровья. Все, что мы хотим - это чтобы интересы предпринимателей и их коллективов не становились разменной монетой", - добавил он и призвал россиян прививаться, чтобы прекратить череду локдаунов.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил в своем блоге, что из-за осложнившейся ситуации с распространением коронавируса усиливаются меры в столице. В частности, с 13 по 20 июня снова приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общепита, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях вновь вводится запрет на обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос.