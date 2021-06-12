Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736766201.html
"Контрольный выстрел": Титов оценил новые ограничения по COVID-19
"Контрольный выстрел": Титов оценил новые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
"Контрольный выстрел": Титов оценил новые ограничения по COVID-19
Новые ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом - "контрольный выстрел" для сектора общепита, отрасли может понадобиться "финансовый спасательный... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:16
2021-06-12T17:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис титов
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578894256_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_f7afcbdb07f3418ff14d16421015b553.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новые ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом - "контрольный выстрел" для сектора общепита, отрасли может понадобиться "финансовый спасательный круг", заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов."Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но если это произойдёт, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", - сказал Титов.В то же время Титов отметил, что "сегодняшние московские решения - пока не локдаун, может, четверть локдауна". "Поэтому ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный. Пока что речь идёт о незначительных ограничениях и незначительных сроках", - заявил бизнес-омбудсмен."Но все мы знаем, как быстро все может измениться. И я хочу сразу обозначить тяжесть непродуманных решений. Опасность потери рабочих мест, как я и говорил в прошлом году, для социальной ситуации немногим лучше, чем эпидемия. Бизнес готов соблюдать все санитарные ограничения во имя всеобщего здоровья. Все, что мы хотим - это чтобы интересы предпринимателей и их коллективов не становились разменной монетой", - добавил он и призвал россиян прививаться, чтобы прекратить череду локдаунов.В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что из-за осложнившейся ситуации с распространением коронавируса усиливаются меры в столице. В частности, с 13 по 20 июня снова приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общепита, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях вновь вводится запрет на обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос.
https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736757177.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578894256_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7da6ed9fb3c3774fae249e5c14afb2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис титов, москва, экономика
"Контрольный выстрел": Титов оценил новые ограничения по COVID-19
16:16 12.06.2021 (обновлено: 17:57 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник охраны в медицинской маске на улице Арбат в Москве
Сотрудник охраны в медицинской маске на улице Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Бизнес-омбудсмен Титов оценил последствия ограничений по коронавирусу в Москве для общепита

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новые ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом - "контрольный выстрел" для сектора общепита, отрасли может понадобиться "финансовый спасательный круг", заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
"Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но если это произойдёт, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", - сказал Титов.
"Напоминаю, что для бизнеса, по нашим опросам, новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий. Переложить все потери на плечи одних лишь коммерсантов не удастся", - добавил бизнес-омбудсмен.
В то же время Титов отметил, что "сегодняшние московские решения - пока не локдаун, может, четверть локдауна". "Поэтому ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный. Пока что речь идёт о незначительных ограничениях и незначительных сроках", - заявил бизнес-омбудсмен.
Пассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 15:08Распространение коронавируса
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
"Но все мы знаем, как быстро все может измениться. И я хочу сразу обозначить тяжесть непродуманных решений. Опасность потери рабочих мест, как я и говорил в прошлом году, для социальной ситуации немногим лучше, чем эпидемия. Бизнес готов соблюдать все санитарные ограничения во имя всеобщего здоровья. Все, что мы хотим - это чтобы интересы предпринимателей и их коллективов не становились разменной монетой", - добавил он и призвал россиян прививаться, чтобы прекратить череду локдаунов.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что из-за осложнившейся ситуации с распространением коронавируса усиливаются меры в столице. В частности, с 13 по 20 июня снова приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общепита, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях вновь вводится запрет на обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис ТитовМоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ
09:10В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:09Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
Лента новостейМолния